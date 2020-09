In articol:

Speak și Ștefania au fost trimiși în izolare, după ce în timpul unor filmări pentru o emisiune unde gazdă era nea Mărin, a apărut o persoană depistată pozitiv cu coronavirus. Filmările respective au avut loc la Techirghiol, iar cei care au participat au ales să se testeze în București. Se apre că Nea Mărin a ales să facă testul pentru coronavirus imediat cum a ajuns în capitală, iar din păcate, rezultatul a fost pozitiv. Filmările pentru emisiunea respectivă au fost sistate, iar vedetele trimise în izolare.

Speak a dat cărțile pe față

Speak și Ștefania, dar și Alex Velea au fost printre vedetele care au stat în autoizolare. Speak a explicat, printr-un vlog, cum s-au întâmplat lucrurile, dar și despre faptul că el a făcut un test pentru COVID-19.

”Am participat la niște filmări, iar cineva din echipă a fost depistat cu coronavirus. La un moment dat am zis că nu cred c-o să scăpăm vreunul dintre noi de acest virus. Filmările s-au oprit, noi am plecat acasă. Nea Marin s-a testat imediat cum a ajuns în București, iar a doua zi dimineață am primit vestea că este pozitiv. El și un alt coleg operator. M-am dus să mă testez, doar eu. Ieri am făcut testul, astăzi a venit rezultatul, recunosc c-am stat cu stres. Rezultatul este negativ”, a explicat Speak.

Speak și Ștefania vor repeta testul, deși nu au simptome și se simt bine. De altfel, cântărețul îndeamnă toate persoanele care au dubii, să se testeze pentru coronavirus, pentru binele lor, dar și pentru cei din jur.