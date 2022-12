Speak, retrospectivă dezamăgitoare la final de an: „Lumea este din ce în ce mai rea. Respectul nu mai există”

In articol:

Speak este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară. Vedeta se bucură de o carieră de succes, dar și de o relație fericită, însă viața nu l-a ocrotit de dezamăgiri.

Speak a trecut prin multe dezamăgiri de-a lungul anului 2022

Actorul are o bună relație cu fanii săi și nu ezită să împărtășească cu aceștia păreri și opinii fie ele pozitive sau negative. Recent, cântărețul a postat pe pagina sa de social media un filmuleț în care le spunea urmăritorilor la ce concluzii a ajuns el, acum de sfârșit de an, dar și ce l-a dezamăgit în ultimul timp.

Speak se bucură de o carieră de succes și un nume cunoscut în toată România, la care a muncit ani la rând. Totuși, dezamăgirile nu s-au ținut departe. Artistul a dezvăluit în mediul online concluziile la care a ajuns, după ce s-a gândit serios la ce s-a întâmplat în viața lui în 2022.

Ceea ce a fost foarte deranjant pentru artist, au fost oamenii care nu mai au respect și faptul că răutatea este tot mai întâlnită. Mai mult decât atât, Speak trage un semnal de alarmă asupra egoismului care își face simțită prezența tot mai mult față de alte vremuri.

” Stând acasă zilele astea, am contemplat asupra anului care tocmai ce a trecut. Mi-am dat seama că lumea este din ce în ce mai rea, de la an la an. Mi se pare incredibil. Respectul nu mai există. Problema este alta, că felia de pâine este din ce în ce mai mică. Nici măcar n-au rost răutățile astea, pe o felie de pâine mai mică. Este din ce în ce mai multă răutate, nu înțeleg. Mai este ceva ce predomină – egoismul!”, a spus Speak pe pagina sa de Instagram, la secțiunea de Stories.

Speak a renunțat în a-și mai face prieteni

Din cauza răutății și egoismului tot mai întâlnit în rândul oamenilor, Speak a mărturisit că a încetat în a-și mai face prieteni, crezând că nu va mai putea găsi pe cineva sincer și bun într-o astfel de lume.

” Cred că acesta este motivul pentru care nici tovarăși noi nici nu prea ne-am mai făcut în ultimii ani, majoritatea sunt lepre. Tot cu cei vechi, ai noștri, am rămas de ani de zile, nici nu vreau alții”, a mai spus Speak.

