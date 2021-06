Speak și Ștefania, la un pas de despărțire? Mesajul neașteptat al cântărețului: "Un drum greu și anevoios..."

In articol:

Ștefania și Speak formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din țara noastră. De mai bine de patru luni de zile, cei doi îndrăgostiți au pornit pe același drum și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Ba chiar mai mult, în cadrul unei emisiuni de televiziune, cântărețul și-a cerut iubita în căsătorie.

În perioada următoare, cei doi artiști urmează să se căsătorească și să facă nuntă. Însă, Speak a surprins pe toată lumea cu ultimul mesaj din mediul online.

Mai exact, iubitul Ștefaniei a scris că, în urmă cu patru ani, a postat prima fotografie cu iubita lui și că nu se aștepta ca relația lor să ajungă în acest punct. De asemenea, îi mulțumește pentru timpul petrecut împreună și pentru toate lucrurile pe care le-au realizat de când formează un cuplu.

Speak și Ștefania[Sursa foto: Instagram]

„Acum 4 ani postăm prima poză cu soarecu… Niciunul dintre noi nu se aștepta să ajungem până aici, într-adevăr, pe un drum greu și anevoios, dar frumos! Îți mulțumesc pentru timp, Cristina Ștefania și pentru inima, în mod special!”, a

Cum s-au cunoscut Speak și Ștefania?

scris el în mediul online.

În urmă cu ceva timp, Speak a vorbit, în cadrul unui interviu, despre cum s-a cunoscut cu Ștefania și cum au ajuns să formeze unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc.

„Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, am început să vorbim și ne-am dat seama că timpul trece foarte repede interacționând. Ne făcea plăcere să stăm de vorbă unul cu altul. Am fost zgârciți cu detaliile, pentru că nu poți ieși public să îți asumi ceva, dacă nu ești sigur de ce ți se întâmplă și că este ceea ce trebuie.

Eu sunt mai organizat cu lucrurile astea, și tocmai de aici a venit această «zgârcenie». Când a fost să fie ceva serios și sigur, atunci am început să facem publice acele detalii pe care toată lumea le aștepta de la noi”, a mai povestit Speak pentru VIVA.