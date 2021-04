Starea de alertă se va prelungi! Florin Cîțu, declarații despre sărbătorile pascale: ”Vom vedea...”

In articol:

Guvernul va aproba, joi, prelungirea stării de alertă! De asemenea, în cadrul hotărârii care va fi adoptată urmează să fie prevăzute şi restricţiile de circulaţie privind Paştele ortodox.

Citeste si: Familia unei paciente decedate de COVID face acuzații șocante la adresa spitalului! Se pare că bolnava a fost sedată și legată de pat. Cum se apără reprezentanții unității medicale

„ Mâine este decizia, hotărârea de Guvern, pentru prelungirea stării de alertă. În hotărârea precedentă, ştiţi foarte bine, că era până la ora 2.00 dimineaţa. Vom vedea pentru mâine dacă se schimbă ceva sau nu, în acest moment noi nu am luat o decizie, vom lua o decizie mâine”, a declarat Florin Cîţu, conform News.ro. Potrivit deciziei CNSU, aprobată de Guvern pe 25 martie, este permisă circulaţia persoanele în intervalul orar 20.00 – 02.00 pentru a participa la slujbele religioase în Noaptea de Înviere.

Starea de alertă se va prelungi! [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Florin Cîțu: „Ne gândim la revenirea la normalitate”

Politicianul a spus că normalitatea la care râvnesc toți românii ar putea veni mai repede decât ne așteptam.

Premierul spune că totul va depinde de aceste două luni, aprilie și mai, luni în care sunt programate ca în țara noastră să intre circa 8 milioane de doze de vaccin anti-COVID.

Citeste si: Are România resursele necesare pentru a produce un vaccin?! Dragoș Damian, Terapia: ”Tot ce există pe piața românească de vaccinuri este importat”

Florin Cîțu spune că dacă după aceste două luni, într-un scenariu „pesimist”, vom avea circa 5 milioane de persoane vaccinate, adică 35% din populația adultă, putem vorbi despre o redeschidere a economiei și relaxarea restricțiilor.

„ Ne gandim la revenirea la normalitate. Campania de vaccinare, am spus si saptamana trecuta, sunt doua luni foarte importante, aprilie si mai, in aceste doua luni vom avea 8 milioane de doze de vaccin si la finalul lunii mai ar insema, in cel mai pesimist scenariu, 5 miloane de persoane vaccinate si in cel mai optimist 6,3 milioane persoane vaccinate. Este o cifra importantă pentru ca reprezinta 35% din populatia adulta si e importanta pentru ca la sfarsitul lunii mai sa vorbim despre revenirea economiei.

Aici e important cu totii, si fac un apel catre toti guvernantii, primarii, presedintii de consiliu judetean, toti sa mearga sa prezinta datele, sa aiba informatii la zi in ceea ce priveste campania de vaccinare. Este nevoie si de o implicare a bisericii, mai ales in mediul rural în ceea ce priveste imunizarea.

Dar e important ca toata lumea sa vrea sa se vaccineze. Trebuie intai sa ne programam. Vom putea sa vorbim de 10 milioane de persoane vaccinate la sfarsitul lunii iunie, adica 70% din persoanele adulte si putem vorbi despre o redeschidere a economiei”, a declarat Florin Cîțu, acum ceva timp.