Ludovic Orban, despre prelungirea stării de alertă

In articol:

Se prelungește starea de alertă în România cu încă 30 de zile. Ludovic Orban tocmai a făcut anunțul. Astfel, în ședința de Guvern de luni se va lua o hotărâre în ceea ce privește acest aspect.

Se prelungește starea de alertă pentru încă 30 de zile

Premierul României a spus, duminică, la Călărați, că guvernanții iau în calcul posibilitatea ca adunările publice să fie reluate, cu condiția ca regulile de protecție sanitară să fie respectate în totalitate.

"Vom avea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă luni, la 11,00, la 12,00 am convocat şedinţă de Guvern şi vom lua decizii. Deocamdată am agreat - că am avut mai multe solicitări - să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor.

Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente. (...) Cel mai probabil, cât e permis şi acum la adunările electorale: 100 de persoane în aer liber, cu distanţare fizică, cu obligaţia de a purta mască.

Nu vreau să mai cenzurăm sau cineva să comenteze că noi cenzurăm dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunări publice, dar vom avea grijă să fie respectate regulile de protecţie sanitară'', a declarat premierul Ludovic Orban, duminică, la Călăraşi, conform Agerpres.