Starea de sănătate a Sorinei, prima soție a lui Nicolae Guță, tot mai gravă! Noi imagini tulburătoare, cu masca de oxigen pe față

Lumea manelelor a fost zguduită de vestea că Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță se confruntă cu grave probleme de sănătate. Boala a doborât-o pe cunoscuta cântăreață, iar acum, din nefericire, aceasta se află la pat, folosind masca de oxigen în permanență.

Tzancă Uraganu a făcut, recent, un apel disperat către internauți, postând un mesaj pe rețelele de socializare, în care solicita ajutorul oamenilor pentru a o ajuta pe femeie. De precizat este că, artistul a specificat în postarea sa că, Sorina ar avea nevoie de un transplant de rinichi, însă cântăreața a făcut câteva precizări, explicând exact cu ce boală se confruntă.

Cu ce probleme se confruntă, de fapt, Sorina

Starea de sănătate a Sorinei este din ce în ce mai gravă. Recent, în spațiul public, au apărut mai multe imagini în care cântăreața este surprinsă la pat, conectată la o mască de oxigen. Din nefericire, situația artistei nu este deloc una bună nici din punct de vedere material, asta pentru că locuința sa a ars în urmă cu ceva timp, iar aceasta a declarat că nu a avut posibilitatea să o mai repare.

„ Nu am avut posibilitatea să o repar. Nu am avut posibilitatea să o repar, pentru că nu am cântat în lume. După aceea, am început iar să cânt și tot nu am mai reușit să o repar. Și uite așa, m-am îmbolnăvit.”, a declarat Sorina, pentru un post TV.

Din acest motiv, nu cu foarte mult timp în urmă, Tzancă Uraganu a postat un mesaj pe internet pentru a le aduce la cunoștință oamenilor problemele cu care prima soție a lui Nicolae Guță se confruntă,

cu scopul de a o ajuta pe artistă.

„Fac un anunț, în primul rând, către toți lăutarii! Această femeie pe care o știm cu toții, Sorina, se zbate între viață și moarte. Haideți să o ajutăm cu toții! Are nevoie de transplant de rinichi în Turcia. Fiecare, care vrea să o ajutăm cu cât putem! O să revin cu un live!”, e ste mesajul transmis de Andrei Velcu, alias Tzancă Uraganu pe Facebook.

Ei bine, însă, Sorina a făcut o serie de declarații pentru a lămuri situația. Aceasta a precizat că Tzancă Uraganu nu a înțeles concret despre ce este vorba, motiv pentru care artistul a crezut că femeia are nevoie de un transplant de rinichi. Din acest motiv, cântăreața a declarat recent că are nevoie, de fapt, de un transplant de plămâni, iar această problemă cu care se confruntă este ereditară, dat fiind faptul că și părinții ei au avut aceeași boală.

„M-am îmbolnăvit rău de tot cu plămânii, cu inima. Tzancă a înțeles greșit, pentru că se auzea muzică acolo când vorbeam cu el. Și a înțeles greșit Tzancă… Că trebuie să fac transplant de rinichi. Dar nu de rinichi. Am la inimă probleme și trebuie să fac transplant de plămâni. Asta e din părinți. A avut și mama grad unu, doi, trei”, a mai spus Sorina.