Ștefan Ciuculescu este eliminat de la Survivor România, după ce a fost nominalizat de Zanni. Faimosul își schimbă atitudinea față de Elena Marin: „Elenuș, să aduci trofeul acasă!”

Ștefan Ciuculescu 23:35, iun 20, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Faimoșii rămân în trei concurenți după consiliul de eliminare de duminică, 20 iunie. Elena Marin și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși, dar și Albert Oprea și Maria Chițu au fost în cursa pentru votul publicului.

Ștefan Ciuculescu este eliminat de la Survivor România

Fostul fotbalist de la Rapid a primit cele mai puține voturi și părăsește competiția Survivor România.

Deși a fost favoritul publicului la un moment dat, Ștefan Ciuculescu nu a avut nicio șansă în fața Elenei Marin și a Mariei Chițu și Albert Oprea de la Războinici. Fostul fotbalist părăsește competiția duminică seara și spune că regretă faptul că nu a ajuns mai departe în concursul din Dominicană.

Citeste si: Zanni este favoritul publicului la Survivor România. Ce le-a transmis susținătorilor: „Nu am greșit cu nimic!”

Ștefan Ciuculescu de la Faimoși Concurentul are o schimbare de atitudine surprinzătoare față de Elena Marin, căreia îi spune să se întoarcă acasă cu trofeul Survivor România. „Așa cum am spus în urma voturilor, mă așteptam. Îmi pare rău că părăsesc competiția acum că se apropie de final, dar toți avem o ață pe care trebuie să mergem, iar ața mea la Survivor s-a terminat aici, în această seară.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste șapte persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte.... este o vorbă: „ce se întâmplă în Las Vegas, rămâne în La Vegas”, iar pentru mine tot ce s-a întâmplat la Survivor, rămâne la Survivor.

Citeste si: Sorin Pușcașu, reacție dură la adresa foștilor colegi după consiliul de nominalizare: „Atâta falsitate, sunt sătul de toți”

Toți cei șapte îmi vor rămâne în continuare prieteni. Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei opt. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dvs. Le doresc celor șapte baftă și sunt bucuros că am avut ocazia să dorm cu voi în baracă și că am împărțit același camp. Elenuș, ce-mi doresc de la tine e să te văd în finală și mai lasă gloanțele să treacă pe lângă tine, nu te mai înfige în ele”, a spus Ștefan Ciuculescu înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Elena Marin

Ștefan Ciuculescu, nominalizat de Zanni la Survivor România

Din postura de preferat al publicului, Zanni l-a propus spre eliminare pe Ștefan Ciuculescu, despre care spune că este unul dintre cei mai asumați concurenți din competiție. „Am avut o mie de discuții constructive, mature și realiste. Cine a vrut să le accepte bine, cine nu, nu este problema mea.

În momentul ăsta toată lumea îmi cunoaște părerile despre toți. Votul meu poate să meargă doar spre unul, nu pentru că nu-mi place de el, ci pentru că nu am alternativă. Sebi este o ultimă opțiune, nu o alternativă. Votul meu merge către Ștefan. Îmi e foarte drag, dar el este cel mai drept și asumat din orice punct de vedere de la Survivor. Ștefan are tot respectul meu”, a spus Zanni.

Citeste si: Irisha vrea înapoi la Survivor România! Fosta faimoasă regretă că nu e pe traseele din Dominicană: ”Îmi pare rău că nu sunt și eu acolo”

Faimoșii

Ștefan Ciuculescu spunea că înțelege motivele lui Zanni. „Sunt conștient de niște lucruri. Singura modalitate prin care Zanni și-ar fi schimbat votul, dacă ar mai fi fost o persoană cu noi. Am fost mereu asumat și am încercat să nu pun vreo perdea. Nu aș fi putut să vin în competiție și să pun o perdea care nu e demnă de caracterul meu. Am exprimat tot timpul ceea ce am văzut. Probabil acum oamenii de acasă știu cel mai bine dacă e momentul să părăsesc această competiție sau să continui până în finală. Sunt încrezător că drumul meu la Survivor nu s-a oprit la ultimii oameni din această competiție”, spunea Ștefan Ciuculescu.