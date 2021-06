Zanni este favoritul publicului la Survivor România. Ce le-a transmis susținătorilor: „Nu am greșit cu nimic!”

Zanni 23:04, iun 20, 2021 Autor: Loredana Dobre

Zanni este din nou favoritul publicului la Survivor România 2021, după ce săptămâna trecută Elena Marin a ieșit pe primul loc în topul preferințelor oamenilor de acasă.

Zanni este favoritul publicului la Survivor România

Faimosul recunoaște că momentul în care Dan Pavel anunță cel mai votat concurent din echipa roșie este foarte emoționat. După ce a fost detronat din topul preferințelor publicului Survivor România în săptămâna anterioară, Zanni le explică oamenilor că își dorește să fie susținut pentru tot ceea ce reprezintă el ca om.

Elena Marin

Cântărețul susține că nu s-a schimbat de la debutul competiției și va spune mereu ceea ce gândește, cu riscul de a deranja pe cei din jurul său. Totuși, el speră ca oamenii de acasă să îl accepte și să îl susțină în continuare.

„Am avut palpit ații de două săptămâni încoace, am simțit că sunt într-un tren care deraiază și mă întrebam de ce deraiază trenul că nu am greșit cu nimic. Îl contrazic pe Sebi, care a zis că „dacă mă accepți bine, dacă nu, nu”. Eu de la începutul competiției am intrat cu principii mele, caracterul meu, personalitatea mea și am renunțat la ignoranță. Asta am știut mereu să nu mai fiu în viață ignorant și din primele momente când am greșit ceva mi-am asumat de fiecare dată.

Am învățat din greșeli, am învățat de la toți cei din jurul meu și eu nu am schimbat nimic de la începutul competiției. Cea mai mare problemă pe care mulți au văzut-o la mine e că spun lucrurilor pe nume și asta o să fac în continuare și nu o să mă schimb doar pentru că mă judecă oamenii de acasă, pentru că ei nu sunt aici cu mine. Mă bucur că oamenii de acasă m-au votat și empatizează cu mine. Acum spun tot ce gândesc diplomat, elegant, și mi se pare corect. Dacă s-ar schimba, nu aș înțelege. Eu am niște principii și lumea mă va iubi așa cum sunt eu. Mulțumesc că m-ați votat”, a spus Zanni.

Zanni de la Faimoși

Ștefan Ciuculescu, nominalizat pentru eliminare la Survivor România

Din postura de preferat al publicului, Zanni îl propune spre eliminare pe Ștefan Ciuculescu, despre care spune că este unul dintre cei mai asumați concurenți din competiție. „Am avut o mie de discuții constructive, mature și realiste. Cine a vrut să le accepte bine, cine nu, nu este problema mea.

În momentul ăsta toată lumea îmi cunoaște părerile despre toți. Votul meu poate să meargă doar spre unul, nu pentru că nu-mi place de el, ci pentru că nu am alternativă. Sebi este o ultimă opțiune, nu o alternativă. Votul meu merge către Ștefan. Îmi e foarte drag, el este cel mai drept și asumat din orice punct de vedere de la Survivor. Ștefan are tot respectul meu”, spune Zanni.

Faimoșii

Ștefan Ciuculescu spune că înțelege motivele lui Zanni și că decizia stă în mâinile telespectatorilor. „Sunt conștient de niște lucruri. Singura modalitate prin care Zanni și-ar fi schimbat votul, dacă ar mai fi fost o persoană cu noi. Am fost mereu asumat și am încercat să nu pun vreo perdea.

Nu aș fi putut să vin în competiție și să pun o perdea care nu e demnă de caracterul meu. Am exprimat tot timpul ceea ce am văzut. Probabil acum oamenii de acasă știu cel mai bine dacă e momentul să părăsesc această competiție sau să continui până în finală. Sunt încrezător că drumul meu la Survivor nu s-a oprit la ultimii oameni din această competiție”, a spus Ștefan Ciuculescu.