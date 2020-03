Ștefan Farrell, întrebat câte operații estetice are Bianca Rus

Deși sunt împreună de puțin timp, neînțelegerile dintre Bianca Rus și Ștefan Farrell n-au fost deloc ținute secret de public. Învițați la Teo Show, ei au vorbit deschis despre relația lor.

Ștefan a recunoscut în direct că iubita lui este foarte pretențioasă: „Trebuie să recunoști Bianca că ai fițe”. „Nu, provin dintr-o familie care mi-a oferit absolut tot ce mi-am dorit”, a fost răspunsul Biancăi Rus.

Moderatorii emisiunii, Teo și Bursucu, i-au provocat pe invitați să răspundă la mai multe întrebări pentru a vedea cât de bine se cunosc.

La un moment dat, Ștefan Farrell a fost întrebat câte intervenții estetice are iubita lui.

„Eu am suspectat-o și de silicoane, dar nu are. Are botox sau acid în buze. Am făcut mereu mișto de ea că are urechile operate, dar nu le are. Singura este operația la stomac”, a declarat Ștefan Farrell.

Bianca a declarat că la față nu are nicio intervenție chirugicală.

Bianca Rus și iubitul, Ștefan Farrell, poveste de dragoste complicată! A recunoscut în direct că a mințit-o, iar ea a rămas fără cuvinte

Bianca Rus și Ștefan Farrell, bărbatul cu care s-a cuplat recent, sunt la începutul relației, dar lucrurile sunt deja destul de complicate între ei, după cum a recunoscut chiar el.

„Sunt la început, vreau să cunosc mai bine pe cineva și să dau o șansă unui om”, a spus Bianca Rus.

Deși Ștefan Farrell anunțase despărțirea de artistă pe pagina lui de Facebook, invitată la Teo Show , frumoasa brunetă a recunoscut că ei se puseseră de acord să anunțe că nu mai formează un cuplu pentru a fi lăsați în pace de presă. (