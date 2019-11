Ștefan Stan și iubita lui au devenit astăzi soț și soție, în cadrul unui eveniment restrâns, pe care au încercat să îl țină departe de ochii presei. Cunsocutul artist și partnera lui au fost în jurul orelor 12:00 la Starea Civilă a Sectorului 6 din București.

Alături de Ștefan Stan și de proaspăta soție au fost doar câțiva prieteni apropiați, printre care și Pepe. El a purtat un tricou alb, simplu și un sacou, iar ea a avut o ținută albă formată tot din pantaloni și sacou.

Ștefan Stan și-a pierdut mama în urmă cu aproape o lună

Mama lui Ștefan Stan a murit la sfârșitul lunii octombrie.

„Va multumesc din inima pentru fiecare gand bun, pentru fiecare cuvant frumos lasat aici si care sunt sigur ca a ajuns la mama mea! Nu am cuvinte sa va multumesc tuturor! Dumnezeu sa aiba grija de fiecare dintre voi si... iubiti-va parintii, oamenii apropiati! Va iubesc sincer, oameni buni si frumosi!", a scris Ștefan Stan pe contul său oficial de Facebook.

„Mama m-a facut sa rad, mi-a sters lacrimile, m-a strans in brate cu sufletul, m-a privit reusind in viata si m-a ridicat cand am cazut. Mama a fost o promisiune de la Dumnezeu ca voi avea pentru totdeauna un prieten!”, a mai scris Ștefan Stan pe pagina lui la momentul respectiv.