Ștefan Stan și Simona s-au rugat la mormântul mamei lui! Nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat după: „Consider că schimbarea asta i se datorează mamei”

După ce Ștefan Stan a participat la show-ul de talente de pe micul ecran și a reușit să câștige premiul cel mare, au început ca problemele de sănătate ale mamei sale să se agraveze. Femeia comunica cu dificultate și avea mai tot timpul stări depresive sau anxioase.

În cele din urmă, medicul i-a dat diagnosticul crunt: cancer, însă nu era ceva ce mai putea fi tratat, căci aceasta avea nu mai puțin de 20 de metastaze la cap. În zadar a încercat Ștefan Stan să o salveze pe mama lui. A mers prin diferite țări și a cerut ajutorul de la diferiți doctori, însă nimeni nu a mai putut face nimic pentru ea.

După ce a murit, bărbatul pe care l-a iubit cel mai mult nici nu a vrut să participe la înmormântare. Același lucru l-a făcut și fratele lui vitreg, pe care mama lui Ștefan Stan l-a crescut la fel ca pe fiul ei.

„ După venirea mea din America și după ce am câștigat emisiunea, au început să existe niște dificultăți de comunicare între mine și ea, avea stări de depresie și anxietate și nu înțelegeam de la ce sunt. 20 de metastaze la cap. Mama mea a murit de cancer. S-a tras cu mitraliera în capul ei. Astea le-a avea de 8-10 ani și au fost niște evenimente care au au declanșat astea.

Tata nu a venit la înmormântare. Mi-a spus: <<Asta e, morții cu morții, vii cu vii. Dumnezeu s-o ierte>>. N-a venit nici fratele meu, deși l-a spălat și l-a ocrotit.(...)

Pentru mine, familia mea a murit, eu nu mai am familie în momentul de față. Mama mea era toată familia mea”, a povestit Ștefan Stan în emisiunea online „În Oglindă”.

Ștefan Stan și Simona [Sursa foto: Facebook]

Ce s-a întâmplat, după ce Ștefan Stan și mama copiilor lui s-au rugat la mormântul celei care i-a dat viață

A avut grijă de el o viață întreagă și, în ciuda bătăilor și umilințelor îndurate din partea partenerului ei de viață, femeia și-a ținut capul sus și a continuat să lupte pentru ca lui Ștefan Stan să nu-i lipsească absolut nimic. Chiar dacă a murit, se pare că femeia are, în continuare, grijă de fiul ei.

Artistul a povestit că, aflat în impas, el și Simona, cea care i-a dăruit doi copii, au mers să se roage la locul de veci al mamei lui, iar după asta toate problemele lor au dispărut ca prin minune. Ștefan Stan este convins că mama lui este cea care l-a ajutat dincolo de moarte!

„Simona a făcut în așa fel încât tatăl ei ne-a ajutat foarte tare să plătim avansul și am plătit avansul la casă. Cel mai fericit moment din viața noastră în momentul ăla. Ne rugasem la mama, am fost la ea la cimitir și ne rugasem să ne ajute să luăm casa asta. Așa au apărut și banii, a apărut totul. Nu aveam bani să achităm casa în totalitate. Dar s-au făcut rost de banii ăia, aia nu pot să zic.(...)

Consider că schimbarea asta și trecerea asta de la sută la o mie i se datorează mamei, cu totul. Sunt niște etape, mergem la mama ne rugăm și o rugăm să ne ajute cu casa asta și apar banii din partea tatălui Simonei care nu mai e nici el, Dumnezeu să-l ierte. Mama Simona sprijin lângă noi, prieteni de-ai mei, care lângă mine, în permanență, necondiționat, să mă ridice, să nu mă lase să cad.

Eu ajunsesem în situația asta dificilă doar pentru că eu din momentul în care a plecat mama eu nu am mai făcut nimic. Eu un an de zile am încetat să mai funcționez”, i-a mai dezvăluit artistul lui Mihai Ghiță.