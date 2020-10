Ștefănel, diagnosticat cu leucemie, are nevoie de ajutor!

In articol:

Ștefănel are cinci anișori și trece printr-un calvar. La vârsta fragedă, la care ar trebui să se joace cu jucăriile sau să meargă la grădiniță, să interacționeze cu alți copii, băiețelul a fost diagnosticat cu o boală cruntă. Micuțul are leucemie.

Povestea cruntă a lui Ștefănel

Tudor Ștefan a fost părăsit de tatăl său, iar mama lui este singura care are grijă de el și de ceilalți frățiori. Familia lui Ștefănel locuiește în comuna Argetoaia, județul Dolj. Mama copiilor se străduiește să aibă grijă de copii, dar și să acorde atenție bolii necrutățoare de care micuțul de cinci ani suferă. Mamei lui Ștefănel îi este foarte greu să facă rost de banii pentru tratament, iar din acest motiv apelează la bunătatea oamenilor.

Citeste si: Claudia e pe moarte! Vedeta a confirmat că are o boală groaznică. Ce mai poate fi făcut? - evz.ro

Ștefănel, diagnosticat cu leucemie, are nevoie de ajutor!

,,El este Tudor Stefan.Prietenii ii spun Stefanel. Are doar 5 ani si de curand a fost diagnosticat cu leucemie. Este din comuna Argetoaia, jud Dolj. Acasa mai are 3 fratiori. Tatal i-a parasit iar mama nu are posibilitati materiale. Isi duc traiul de azi pe maine. Copilul impreuna cu mama se afla internati la sectia oncopediatrie a Spit.de urgenta Craiova. Este un copil vioi si cuminte care se lupta sa traiasca. Mama are nevoie in primul rand de bani pentru a procura medicamente. Apoi au nevoie de hrana. Mama are nevoie de ajutor pentru a se descurca. Si ea are probleme de sanatate. Acolo in sat am facut apel la toti vecinii dar fiind multe familii sarace nu am strans mare lucru. Oameni buni, cei care aveti posibilitati va rog din suflet sa dam o mana de ajutor acestei mame disperate care vrea sa isi vada puiul crescand! Va multumesc din suflet”.

Mama se numește Tudor Camelia si poate fi contactată la numărul de telefon: 0721650448.

Tudor Camelia Georgeta: RO32BTRLEURCRT0565174501 în euro

RO82BTRLRONCRT0565174501 în lei.

sursa - jurnalul olteniei