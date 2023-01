Ștefania s-a stins din viață la doar 15 ani. Eleva a murit din senin la spital, fără să aibă probleme grave de sănătate: „Am dus-o înauntru pe picioare, zâmbind, și apoi am adus-o acasă în sicriu”

In articol:

Ștefania s-a stins din viață la Spitalul Județean Satu Mare pe 18 ianuarie 2023. Adolescenta a murit din cauza unui stop cardio-respirator, la doar o oră după ce a ajuns la unitatea medicală.

Tatăl elevei a fost cel care a dus-o la spital, după ce aceasta a spus că nu se simte bine.

Totuși, omul este convins că moartea fetei este suspectă, pentru că acesta spune că fiica sa nu avea probleme grave de sănătate.

Moartea suspectă a tinerei a alertat Colegiul Medicilor

Moartea tinerei a ajuns la urechile Colegiului Medicilor din Satu Mare, pentru că în acest caz ar fi fost înregistrate mai multe nereguli.

„Suntem alături de familia minorei R.K.S. decedate la Unitatea de Primiri Urgențe în data de 18.01.2023, exprimându-ne întreaga noastră compasiune, cu precizarea că s-au făcut toate demersurile necesare în vederea analizei acestui caz din punct de vedere medico-legal, profesional și etic de către comisii de specialitate distincte, inclusiv Colegiul Medicilor, având ca obiectiv identificarea eventualelor erori sau abateri de la normele practică și conduită etică și deontologică. La momentul finalizării acestor demersuri vor fi aplicate imediat toate măsurile care decurg din normele legislative în vigoare”, este mesajul Spitalului Județean Satu Mare, notează antena3.ro.

Între timp, părinții Ștefaniei și profesorii acesteia nu își revin din șocul provocat de moartea fetei. Tatăl adolescentei spune că a dus-o chiar el la spital, însă inițial medicii nu i-au pus niciun diagnostic.

„Cum a fost posibil să intre fata zâmbind la Urgență, iar peste o oră să moară. Am dus-o pe fiica mea la medicul de familie în cursul zilei de luni. A spus că se simte puțin rău. Am primit un bilet de trimitere la un pediatru. Am făcut raze și au spus că nu e nimic. A făcut și un test de gripă, care a ieșit negativ. Nu a avut nimic grav când a trimis-o acasă. Nu i-a prescris nimic și ne-a programat pe data de 25 la ORL (…) Fata a spus că o apasă ceva în spate, de asta am fost la medic luni. Am mers acasă și a spus că vrea să meargă marți la școală pentru că trebuie să predea portofoliul la matematică, a spus că se simte bine după ce a venit de la spital. Miercuri a spus că iar o apasă la spate, i-am mai făcut o programare la o clinică”, spun aceștia.

Acum, cei doi părinți urmează să își conducă fiica pe ultimul drum. Profesorii care au cunoscut-o spun că era o fată foarte silitoare.

„Medicii spun că fiica noastră a murit în urma unei infecții la mai multe organe, respectiv la rinichi, vezica urinară, ovare și plămâni (…) Eu nu știu cine o greșit sau ce s-a întâmplat, că nu îs doctor. Eu doar atâta pot să zic, că pe fiica noastră am dus-o înauntru pe picioare, zâmbind înauntru. Si apoi am adus-o acasă în sicriu”, au mai spus părinții copilei.