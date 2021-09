Stelian Ion, prima reacție după ce a fost revocat de la Ministerul Justiției: „Florin Cîțu nu are respect pentru lege!”

Stelian Ion, prima reacție după ce a fost revocat de la Ministerul Justiției [Sursa foto: MediaFax Foto] 09:14, sep 2, 2021 Autor: Loredana Dobre



Ministrul Stelian Ion a reacționat miercuri seara, printr-o postare pe contul personal de Facebook, după ce Florin Cîțu a anunțat că îl revocă din fruntea Ministerului Justiției.

Stelian Ion, prima reacție după ce a fost revocat de la Ministerul Justiției

Ministrul demis al Justiţiei Stelian Ion a scris că premierul Florin Cîţu a arătat „încă o dată că nu are respect pentru lege, pentru Constituţie". În felul acesta Florin Cîţu şi-a semnat de fapt propria plecare din guvern”, consideră el. El adaugă că „miza nevăzută” este procedura de numire a procurorilor de rang înalt aflată în derulare.

„Premierul Florin Cîțu arată în seara aceasta încă o dată că nu are respect pentru lege, pentru Constituție. Având în vedere antecedentele sale, poate că nu este de mirare. În felul acesta Florin Cîțu și-a semnat de fapt propria plecare din guvern pentru că este doar o chestiune de timp până când Florin Cîțu va pleca acasă.

Șantaj și iresponsabilitate înseamnă să îi ceri imperativ ministrului justiției să îți dea un aviz la minut pe un proiect cu miză uriașă pentru care termenul legal de avizare este de 4 zile lucrătoare de la primirea originalului. Precizez încă o data că nici până la această oră originalul proiectului PNDL 3 nu a fost trimis la Ministerul Justiției pentru obținerea avizului. Povestea are și un substrat nevăzut, legat de procedura de numire a procurorilor de rang înalt aflată în derulare. Aceasta este miza nevăzută”, a scris Stelian Ion, pe Facebook.

Dan Barna, reacție după revocarea ministrului USR PLUS, Stelian Ion

Vicepremierul Dan Barna îi cere demisia lui Florin Cîțu, după ce premierul a anunțat că îl revocă pe Stelian Ion de la Ministerul Justiției.

„Florin Cîțu a arătat în această seară că nu poate conduce nimic. Cu atât mai puțin un Guvern. Abuzul de putere, deciziile luate noaptea ca hoții nu sunt marca înregistrată a lui Liviu Dragnea. Iar Florin Cîțu a arătat că e mai rău decât Dragnea. Și asta pentru că înșală cu cinism și rea voință așteptările unui electorat care a cerut altceva. Florin Cîțu trebuie să plece”, a scris Dan Barna, pe Facebook.

Ulterior, co-președintele USR PLUS a anunțat că formațiunea va susține o moțiune împotriva premierului Florin Cîțu. „Decizia Biroului Național al USR PLUS din această seară: USRPLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîțu USR PLUS anunță că își retrage sprijinul politic pentru premierul Cîțu, care a aruncat țara în criză politică. USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare.

Cerem Coaliției să ia act de lipsa unei majorități care să susțină Cabinetul Cîțu și solicităm declanșarea de urgență a negocierilor în Coaliție pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situația în care discuțiile din Coaliție vor eșua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru M inisterul Justiției pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiție, inclusiv desființarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîțu. Biroul Național a decis convocarea Comitetului Politic în data de 11 septembrie”, a mai scris Dan Barna.