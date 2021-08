Stelian Ogică, din nou burlac! De ce a anulat fostul câștigător la loto nunta planificată cu iubita lui: “Dacă era o femeie deșteaptă si isteață…“

Stelian Ogică [Sursa foto: Facebook] 21:47, aug 13, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Stelian Ogică a intrat din nou în grupul burlacilor din showbiz-ul românesc. Fostul câștigător la loto nu și-a găsit nici de această dată aleasa, iar relația lor s-a încheiat, lăsându-i lui Ogică un gust amar. Deși iubirea dintre fosta iubită cu 25 de ani mai tânără și controversatul adept al loteriei române a durat nu mai puțin de trei ani, ba chiar își făcuseră planuri pentru o nuntă de vis, se pare că diferențele dintre cei doi și-au spus cuvântul.

“ Nu și-a meritat statutul de femeia pe care mi-am dorit-o eu. Normal că îmi doresc o relație frumoasă. Cred ca e cel mai bun lucru la care am visat toată viata mea. Mi-am dorit mereu o constantă, o relație stabilă, frumoasă și cu mult respect de ambele părți. În viata am avut multe experiente. Am cunoscut femei de toate vârstele. Între mine și ultima parteneră era o diferență de 25 de ani. E greu cu asa vârstă. Ca și bărbat ai multe avantaje intr o relație de acest gen, dar si multe probleme. Chiar dacă era o femeie deșteaptă si isteață, nu avea maturitatea respectiva sa se tina după mine. ” a declarat Stelian Ogică.

Problemele din relație, ascunse sub preș

Fostul câștigător la loto a recunoscut că de-a lungul relației eșuate au existat mai multe probleme, pe care Stelian Ogică le-a ascuns sub preș, de parte de ochii curioșilor.

Totuși, altele ar fi fost motivele despărțirii dintre cei doi foști iubiți. Diferența mare de vârstă și-a spus cuvântul, iar din păcate, decizia despărțirii a fost inevitabilă.

“ Am încercat de multe ori sa ascund realitatea și sa pretind ca totul era bine, deși nu era asa. Era ok, dar și destul probleme .” a adăugat cel care trebuia să îmbrace costumul de mire anul viitor.