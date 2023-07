Suma piperată pe care trebuie să o scoți din buzunar ca să te cazezi la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord! Artista a investit bani frumoși în afacerea familiei

In articol:

Andreea Bănică și soțul ei sunt proprietarii unui hotel de lux la mare, în care au investit sume mari. În această perioadă, turiștii trebuie să scoată din buzunare sume la fel de piperate pentru a se putea caza în apartamentele de 4 stele pe care artista le pune la dispoziție.

Se află în Eforie Nord, Constanța și oferă celor care îi trec pragul o experiență la standarde înalte și multe facilități, cum ar fi distanța foarte mică de parcurs până la plajă.

Andreea Bănică și soțul ei au muncit din greu pentru a pune pe picioare afacerea de la malul mării, iar interiorul hotelului este amenajat cu mult bun gust, totul creat și gândit pentru ca turiștii să aibă parte de o experiență de nuitat.

„Apartamentele sunt foarte mari, la alt nivel decât ce este în Eforie. Am pus mult suflet și ne dorim ca oaspeții să se simtă bine și să prețuiască munca noastră.”, a mărturisit Andreea Bănică.

Cât costă o „minivacanță” la hotelul Andreei Bănică?

Prețurile variază în funcție de perioadă, de sezon, dar și de camera aleasă. Un preț aproximativ ar fi de 3 800 de lei pentru 5 zile petrecute într-unul dintre apartamentele Andreei Bănică.

Artista se mândrește cu faptul că hotelul său dispune inclusiv de parcare subterană, pentru că în Eforie Nord există doar două hoteluri care dispun de această facilitate, unul dintre ele fiind al său.

„Ceea ce vă pot spune este faptul că apartamentele sunt foarte spațioase. E un aparthotel cu mai multe tipuri de camere și apartamente. În perioada aceasta s-au făcut completări și la recepție, de la spații de depozitare, placări de pereți, stâlpi, lumini, uși etc. Parcarea subterană a fost și ea finalizată. Sunt doar două hoteluri în Eforie Nord care au parcare subterană. Am băgat mulți bani acolo și sperăm să îi și scoatem, tocmai de aceea am și vrut să facem acest hotel!”, a spus Andreea Bănică, conform Click.

