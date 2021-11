Summer Well 2022. Când va avea loc și cine va cânta la festival

In articol:

Festivalul Summer Well a ajuns la cea de-a unsprezecea ediție. Organizatorii au anunțat, într-un comunicat oficial, când se va ține evenimentul în anul 2022 și ce nume mari ai muzicii electronice vor fi prezenți.

Când va avea loc festivalul Summer Well 2022

Într-un comunicat oficial, organizatorii festivalului Summer Well au anunțat că evenimentul se va desfășura în perioada 12-14 august 2022, pe Domeniul Știrbey din Buftea. Timp de trei zile, participanții se vor bucura de muzică bună și de o atmosferă prietenoasă.

De asemenea, pentru cea de-a unsprezecea ediție, organizatorii Summer Well au promis multe scene, un line-up surprinzător, o scenă hip-hop mai mare și after party-uri, la care vor participa unele dintre cele mai mari nume ai muzicii electronice.

Totodată, cu anunțarea perioadei de desfășurare a festivalului, s-au pus la dispoziție și abonamentele, care pot fi achiziționate de pe site-ul oficial, la prețul de 375 Lei+ taxe de booking.

Ediția festivalului Summer Well din 2021 s-a numit „The Limited Edition”, unde au cântat artiști precum Woodkid, Balthazar, Lola Mash și Golan, și s-a desfășurat în conformitate cu situația pandemică.

În ceea ce privește ediția de anul viitor, organizatorii vor respecta toate deciziile autorităților din perioada respectivă, iar posibilitatea de a se cere certificatul verde, la intrare, trebuie luată în calcul.

Arctic Monkeys, pe lista festivalului Summer Well 2022

Prima trupă de pe lista artiștilor de la festivalul Summer Well 2022 este Arctic Monkeys, o formație britanică, ce a luat naștere în 2002 în High Green, o suburbie a orașului Sheffield.

„Facem în fiecare an eforturi să aducem în premieră artiști importanți pe scenele festivalului. Faptul că Arctic Monkeys vor cânta anul viitor la Summer Well reprezintă un eveniment muzical major al verii viitoare și răspunsul la cerințele venite de-a lungul anilor din partea publicului nostru. În orice sondaj pe care l-am făcut în ultimii ani, Arctic Monkeys au fost mereu artiștii de pe primul loc în topul preferințelor.”, a declarat John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.

Arctic Monkeys au câștigat șapte Premii BRIT și au fost nominalizați de două ori la Premiile Grammy. De asemenea, trupa are la activ șase albume de studio, cel mai recent fiind "Tranquility Base Hotel+ Casino".