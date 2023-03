„Sunt singură din toate punctele de vedere” Fiica lui Liviu Vârciu nu a mai rezistat și a spus tot ce are pe suflet! Ce se întâmplă în viața tinerei de când s-a mutat în București: „Am stări foarte anxioase”

In articol:

Trecerea de la adolescență la maturitate poate fi destul de dificilă și poate veni la pachet cu o mulțime de provocări și stări de neînțeles. Carmina Vârciu s-a mutat de curând în București de una singură, după ce tatăl ei i-a cumpărat un apartament.

Tânăra de 20 de ani urmează studiile universitare în capitală, însă se pare că despărțirea de locul unde și-a trăit copilăria și adolescența alături de mama sa, în Arad, poate fi destul de dificilă.

Cu numai câteva zile în urmă, fiica lui Liviu Vârciu a făcut o serie de scurte filmulețe pe care le-a postat pe TikTok, în care a împărtășit cu admiratorii ei imagini din ziua în care s-a întors din Arad în București, după terminarea vacanței. Carmina a luat trenul până în capitală urmând ca, ulterior, să ajungă în apartamentul în care locuiește de una singură. Tânăra a surprins momentele în care a izbucnit în lacrimi în timp ce se afla în tren. A împărtășit cu admiratorii ei ce a făcut în ziua respectivă, însă fără să vorbească în mod clar și despre motivele pentru care s-a aflat într-o stare emoțională deloc bună.

Carmina Vârciu: „Sunt doar momente și clipe de fericire în viață”

„Sunt doar momente și clipe de fericire în viață. Mă rog, aici aveam o criză existențială pentru că eram în tren spre București, dar asta e o altă parte a poveștii. Mi-am luat bilet de tren din nou, pentru că mi se pare mult mai ușor să ajung acasă de la gară decât dacă aș fi fost cu avionul, aș fi făcut ore întregi de trafic și cine are chef de asta? Nu eu... Am ajuns până la urmă în București, pot să zic că m-am odihnit cât de cât. Trecând peste chestia asta, am așteptat să vină mașina după ce mi-am comandat. A venit și mașina, m-a dus până acasă.

Am observat că vremea aici e foarte urâtă, adică e dizgrațios de urâtă, pe mine mă face să mă simt foarte incomod și foarte depresiv. Am ajuns și acasă, cum am mai zis. Mi-am mai luat și un suc din gară, pentru că mă gândeam că nu am nimic acasă și trebuia să beau și eu ceva, nu mă judecați, mi-a fost poftă de suc. Am ajuns și la apartament, am deschis toate geamurile ca să se aerisească, mi-am dat seama că s-a depus praful. Asta înseamnă că trebuie să fac curat, dar nu e nicio problemă, că nouă ne place să facem curățenie, dar, până să fac curat, m-am băgat în pat pentru că nu aveam chef de nimic și am fost foarte obosită.”, a spus Carmina Vârciu în mediul online.

Carmina Vârciu se află într-un moment tensionat al viații ei

În ziua următoare, Carmina Vârciu le-a împărtășit mai multe detalii admiratorilor despre motivele care îi aduc neliniște. Se pare că fiica lui Liviu Vârciu se simte foarte singură în capitală, considerând că este destul de grea viața în București fără să aibă pe cineva aproape. Ulterior, tânăra ar fi dat de înțeles că nu mai formează o relație cu tânărul pe care i l-a și prezentat tatălui ei la un moment dat și care, după mutarea sa în capitală, el a rămas în Arad, acolo unde cei doi au și locuit o vreme împreună.

Carmina a mai mărturisit că nu știe pe ce drum să apuce în viață și ce să facă pentru a se realiza din punct de vedere profesional, fapt care îi provoacă stări anxioase, chiar depresive. Cu toate acestea, știe faptul că după norii va apărea întotdeauna soarele.

„În timp ce făceam curat mă gândeam la esența vieții și încercam să găsesc o parte pozitivă în toată negativitatea mea, pentru că suntem oameni și eu la fel am momente și stări foarte anxioase și foarte proaste, de care vreau să știu doar eu și cu care mă zbat în fiecare zi ca să pot să le depășesc. Având în vedere că sunt singură la București din toate punctele de vedere, încerc să mă străduiesc să fac ceva măreț cu viața mea și știu că o să reușesc la un moment dat, pentru că chiar sunt ambițioasă. Dacă îmi doresc ceva, lupt pentru acel ceva, chiar dacă e foarte greu, neimaginabil de greu. Știu că la un moment dat totul o să fie ok și tind să vă mulțumesc pentru mesaje. Sunt ok, trec uneori prin niște stări și niște faze foarte nașpa ale vieții mele, dar am să le depășesc cu brio.”, a zis Carmina Vârciu ziua următoare.