SUPEREXCLUSIVITATE! Armin Nicoară rupe tăcerea despre scandalul divorțului Georgianei Lobonț! Supărarea există dintr-un alt motiv: "În muzică este o Georgiana și în viața de zi cu zi o altă Georgiana"

Vestea că Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțează a luat pe toată lumea prin surprindere, având în vedere că cei doi se afișau de fiecare dată foarte îndrăgostiți pe rețelele de socializare.

Motivul real al disputei dintre Armin Nicoară și Georgiana Lobonț

La acel moment, internauții s-au grăbit să-l învinovățească chiar pe Armin Nicoară, finul celor doi, pentru că ar fi spart casa nașilor săi. Artistul a dat toate cărțile pe față și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, și de unde a pornit totul.

În momentul de față, situația dintre Armin Nicoară și nașa lui, Georgiana Lobonț e destul de tensionată. Toată lumea crede că motivul este vestea presupusului divorț, însă artistul rupe tăcerea și dezvăluie adevărata situație. Se pare că cei doi s-au certat dintr-o altă cauză, mai puțin cunoscută de public, iar Armin ne-a spus totul.

"Cu Georgiana eu m-am mai certat. În muzică este o Georgiana și în viața de zi cu zi o altă Georgiana. Nu am cum să stau supărat pe ea orice mi-ar face sau orice mi-ar fi făcut. Mi-a trecut supărarea, de aceea sunt și nașii noștri. În viața de zi cu zi ne înțelegem extraordinar de bine, mult prea bine pot spune, doar că și acum s-au întâmplat câteva chestii care pot spune că m-au deranjat și cred că și pe ea ar fi deranjat-o dacă eu aș fi făcut la rândul meu așa. Am lansat această melodie, am filmat-o în Maldive, am încărcat-o pe internet, bineînțeles pe canalul meu, pentru că așa am făcut pactul cu ea. Eu vin cu ideile mele, tu vii doar să îmi cânți pe piesă, iar după aceea fac ce vreau cu ea. Tu la rândul tău faci la fel. M-a deranjat foarte tare că ea după câteva zile după ce am lansat melodia, s-a gândit ea sau cine i-a făcut melodia, să lanseze încă o melodie. Am și rugat-o să facem un live, să dăm distribuiri, story, chestii de promovare. Am simțit din partea ei un dezinteres și cumva am vrut să îi spun, dar nu am vrut să mă mai cert cu ea. Pot spune că sunt o fire care mă mulez pe toate situațiile.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate.

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț nu sunt la prima ceartă

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț au mai avut dispute de-a lungul timpului, dar prietenia pe care o au i-a adus mereu înapoi. Armin Nicoară a povestit despre conflictele pe care le-au avut și cum a decis să uite totul, să o ierte și să o numească nașa lui.

"Prima ceartă a fost din cauza melodiilor, pentru că eu am încărcat o piesă la ea, la început când ne-am cunoscut, o piesă de-ale tatălui meu și a vrut să o încarce ea, am zis bine. La a doua piesă, la fel mi-a cerut. Pot spune că am suflet bun, am zis ok. Acum am reușit să stăm cumva la masă și am stabilit ca să nu mai existe certuri, trebuie să facem așa. Cumva și-a dat seama, pentru că ea a crezut că toată lumea e așa bună ca mine. Spun asta pentru că a parcurs niște pași în viață și poate acum vine cineva la ea cu o piesă, dar toți încarcă pe canalele lor. Când a întrebat și nu a fost lăsată nu a mai fost nimeni Armin, care te-a lăsat cu sufletul. Mi-a dat dreptate și acum îmi dă mesaj și îmi spune chestia asta.", ne-a mărturisit Armin Nicoară.

A fost zvonul divorțului o strategie de promovare?

După aflarea veștii despre presupusul divorț dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, cel acuzat că ar fi răspândit-o a fost Armin Nicoară. Ba chiar a fost văzută ca o strategie de promovare a noilor piese pe care tocmai le-au lansat. Armin Nicoară a lămurit și acest subiect și a recunoscut dacă a fost sau nu un interes profesional la mijloc.

"Nu cred că nașa Georgiana sau eu, la ora actuală, avem nevoie de o așa strategie, pentru că de ce să îmi fac rău, dacă atâta lume este alături de noi și ne iubesc. S-a văzut și la nașa Georgiana, că a avut melodii pe locul 1. Unde să merg mai sus de locul 1? Nu cred că aș avea nevoie, nici ea să își facă așa promovare.", a precizat Armin Nicoară, în interviul pentru WOWnews.

