Surpriză în consiliul de nominalizare! Sebastian și Culiță și-au primit pedeapsa pentru încălcarea regulamentului. Concurenții șocați de decizie

Pedeapsa primită de Sebastian și Culiță a fost anunțată de Dan Pavel în timpul consiliului. Cei doi au încălcat regulamentul și li s-a spus de atunci că faptele lor vor fi analizate și vor fi pedepsite.

Ce pedeapsă au primit Sebastian și Culiță pentru încălcarea regulamentului

Sebastian, șocat de pedeapsa primită[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sebastian a încălcat regulamentul atunci când a încercat să facă rost de un telefon și să ia legătura cu soția sa.

"Am încercat să fac rost de telefon și am ținut să scriu două fraze soției mele să-i spun că o iubesc mult, să-i spun că îmi este dor de ea.", a recunoscut Sebastian imediat după greșeala pe care a făcut-o, în urmă cu câteva ediții.

Pentru fapta sa, Sebastian va suferi la următorul joc de recompensă pe care îl vor câștiga faimoșii.

Sebastian, pedepsit că a încercat să-i trimită soției mesaje[Sursa foto: Captură KANAL D]

"Decizia pe care am luat-o în privința ta este: la următorul joc de recompensă pe care îl veți juca, în situația în care echipa faimoșilor îl câștigă, tu nu te vei bucura de această recompensă, ca pedeapsă pentru fapta pe care ai făcut-o.", a anunțat prezentatorul Survivor.

"Nici nu știu ce să spun. Însă, știu că o perioadă bună de timp am avut în gând greșeala pe care am făcut-o, merit pe deplin. Încă o dată spun că îmi pare rău, îmi cer scuze tuturor persoanelor de aici, cât și celor de acasă și sper să trec cu bine peste acest moment, pentru că mă mai așteaptă la sfârșitul săptămânii încă o emoție, să văd dacă mai continui această aventură din viața mea, care este din ce în ce mai grea că s-au acumulat multe.

Culiță, pedepsit pentru că a încălcat regulamentul

Mă lupt cu foamea în fiecare zi și cu dorul de familie.", a declarat Sebastian.

Culiță, pedepsit pentru că a încălcat regulamentul[Sursa foto: Captură KANAL D]

Culiță a primit aceeași pedeapsă pentru greșeala sa. El a încălcat regulamentul atunci când s-a îndepărtat de camp și s-a rătăcit în junglă.

"Nu am știut care sunt limitele camp-ului. M-am dus în junglă să-mi fac nevoile, i se poate întâmpla oricui. Jungla e la fel peste tot. Eu am avut oarecum instinctul de a mă orienta în spațiu și am găsit calea și să mă întorc înapoi. Se putea să nu fac asta, se putea să nu primesc pedeapsă dacă nu mă rătăceam eu.", a spus Culiță.