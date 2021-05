Survivor 23 mai 2021: Ei au câștigat jocul de comunicare. Ce surpriză îi așteaptă pe învingători

In articol:

Războinicii și Faimoșii s-au luptat în ediția Survivor 23 mai 2021 pentru una dintre cele mai importante recompense: jocul de comunicare. Este singurul moment când au ocazia să comunice cu cei dragi de acasă.

Care este miza jocului de comunicare de la Survivor 23 mai 2021

Războinicii, în timpul jocului de comunicare[Sursa foto: Captură KANAL D]

Echipa care va reuși să înregistreze prima cele 10 puncte va câștiga jocul de comunicare.

Ștefan: Starea mea de psihic nu este deloc bună, am început să resimt ceea ce îmi spuneau băieții când am ajuns aici. Lipsa hranei își face prezența, îmi dăunează. Mă bucur că aseară după mult timp, am stat ca o echipă la un foc și culmea ne-am și jucat împreună un joc care ne-a destins. Îmi dă o stare de bine și spre să aducem cele 10 puncte. Comunicarea este foarte importantă.

Elena: Mă simt determinată pentru că este jocul de comunicare și este important să câștigăm. Am o energie bună, în același timp mă simt puțin singură, simt că am intrat pe ultima sută de metri, singura energie a mea e să câștigăm jocul de comunicare.

Raluca: Mă bucur foarte mult că după o săptămână grea o să ajung să comunic cu cineva drag mie. Apele s-au mai liniștit, momentan suntem ok.

Adelina: În speranța că nu vă vom plictiși, avem o energie foarte bine. Am un om important acasă, mămăița mea, care nu știe că am venit aici. Sper să câștigăm,mai ales că nu s-a mai întâmplat demult ca echipa Războinicilor să câștige 4 jocuri din 4.

Marius: Ar fi minunat pentru noi să avem patru jocuri câștigate. Ne dorim să câștigăm comunicarea că în ultimele dăți am pierdut.

Ar fi un premiu foarte mare pentru noi.

Andrei: Sunt plin de energie, motivație, sper că vom câștiga astăzi. Îmi doresc foarte mult să câștigăm jocul de astăzi, sper din suflet ca ăștia 5 să dăm totul pe traseu și să câștigăm.

Miza jocului de comunicare este posibilitatea de a lua legătura cu familia. În cazul în care câștigă Faimoșii, ei vor avea apel telefonic cu familia. Dacă vor câștigă Războinicii, ei vor avea mesaj text cu familia.

Cosmin: Cum am spus de fiecare dată, jocul de comunicare, alături de cel de imunitate sunt cele mai importante. Fiecăruie le lipsesc oamenii dragi. Este cel mai wow premiu faptul că ne putem auzi un membru al familie.

Cine a câștigat jocul de comunicare la Survivor 23 mai 2021

Faimoșii au fost învinși, din nou, de Războinici[Sursa foto: Captură KANAL D]

Pentru a câștiga jocul de comunicare al săptămânii, concurenții au intrat pe un traseu exclusiv la sol. Au avut de trecut o serie de obstacole, au avut de parcurs piramide la înălțime, au intrat pe sub o plasă în bazin. La final, concurenții au avut de băgat câte două mingi în două orificii de pe o masă rotativă.

Sebastian și Andrei au deschis jocul, iar punctul a fost înregistrat de Faimoși. Marius și Cucu s-au întâlnit pe traseu, iar jocul a fost adus la egalitate de Marius. Adelina și Andreea au luptat cu toate forțele, însă punctul a fost adus de Adelina și scorul a ajuns la 2-1 pentru Războinici. Albert și Zanni s-au întrecut pe traseu, iar la final punctul a fost adus de Zanni, care a înregistrat o nouă egalitate, de 2-2. Elena și Maria au parcurs traseu aproximativ în același timp, însă Maria a adus al treilea punct pentru Războinici. Culiță a reușit să aducă al treilea punct pentru Faimoși, scorul este 3-3. Cosmin și Albert s-au întâlnit pe traseu, iar Albert a introdus înaintea Faimosului și dus scorul la 4-3 pentru Războinici. Elena a reușit să o învingă pe Maria și a adus egalitatea între echipe, scor 4-4.

Războinicii au câștigat jocul de comunicare[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jocul a continuat, Faimoșii nu au mai reușit să aducă niciun punct. Echipa Războinicilor a câștigat jocul de comunicare cu scorul de 10-4.