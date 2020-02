Survivor: Claudia de la Războinici, scandal cu echipa" />

Claudia de la Războinici a concurat împotriva cântăreței Elena de la Faimoși. După ce echipa albastră a pierdut punctul, Claudia a avut o reacție violentă. După ce s-a întors la echipă, a fost criticată pentru felul în care s-a descurcat la puzzle și a ajuns să izbucnească în plâns.

„Dacă iei una câte una și o bagi în fiecare gaură și încerci...”, i-a spus Cristian Claudiei, încercând să-i explice de ce a fost greșită abordarea ei. Concurenta a făcut, însă, o criză de nervi. „Mă bucur că am pierdut!”, a spus ea.

„Da, bravo, bucură-te! O să pleci acasă”, i-a replicat el.

Ceilalți concurenți au încercat să aplaneze conflictul.

„Am avut două în mână. Am încercat, mi-am dat silința! Și tu ai pierdut puncte. E prima mea zi când pierd două puncte. Tu nu ai pierdut puncte? Incredibil, mă! S-a crizat la mine ca un nebun!”, a continuat Claudia, enervată la culme.

Claudia a izbucnit în lacrimi, iar coechipierii au încercat să o împace și să-i spună să nu mai ia lucrurile atât de personal.

Claudia de la Războinici, primele declarații după conflictul cu echipa

„E greu să pierzi două puncte. Scuzați că plâng, sunt mai sensibilă. Să vezi nemulțumirea echipei, te doare. Dacă te pierzi undeva, nu mai poți să arăți că ești om bun. Asta a fost, atât am de comentat”, a spus Claudia de la Războinici, printre lacrimi.

„La noi în echipă încercăm tot timpul să ținem moralul sus, încercăm să venim cu sfaturi, chiar dacă unii dintre noi le primim ca reproșuri. Noi doar încercăm să ne îmbunătățim tactica. Nu trebuie să ne autoflagelăm, să ne victimizăm. Este un meci și acasă le-am spus tot timpul, ce e aici rămâne aici. Acasă suntem o familie”, a completat Andy de la Războinici.

„Am fost puțin dur cu fetele, așa sunt eu mai dur când pierd, nu îmi place să pierd deloc. Am pierdur primele puncte și eu am sperat să învățăm din punctele pierdute. Nu am reproșat, am spus doar că trebuie să fii foarte atent la punctele pierdute”, a adăugat Cristian.

