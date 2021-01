SURVIVOR ROMÂNIA 2021, sezonul 2. Alexandra Stan, Amna și Roxana Nemeș, primele concurente din echipa Faimoșilor

Începe „Survivor România”, sezonul 2, și se anunță o luptă crâncenă între cele mai cunoscute vedete din țară. Cine sunt primele trei femei care intră în competiție?

Nume importante din showbiz-ul românesc vor participa la „Survivor România”, cea mai grea competiție televizată din țară. Alexandra Stan, Roxana Nemeș și Amna vor face parte din echipa „Faimoșilor” și vor lupta pentru supraviețuire în Republica Dominicană.

Alexandra Stan, prima concurentă din echipa Faimoșilor

Celebra cântăreață Alexandra Stan a declarat că și-a dorit să participe la emisiune pentru a vedea cum s-ar descurca în situații extreme. Ea spune că va trata competiția ca pe un experiment social. „Situațiile limită mă vor provoca și e o ocazie specială să stau fără telefon. Va fi ca un experiment social și vreau să văd dacă sunt în stare să mă descurc fără nicio resursă”, a mărturisit artista.

Alexandra Stan, concurenta Survivor

Roxana Nemeș, pregătită pentru „Survivor România”

Roxana Nemeș intră în lupta pentru supraviețuire din Republica Dominicană, în celde-al doilea sezon „Survivor România”. Cu puțin timp în urmă, cântăreața a participat la „Bravo, ai stil” Celebrities”, unde a avut parte de multe provocări și discuții controversate cu colegele sale de platou. Totuși, experiența ar putea să-i folosescă vedetei, cel puțin pe plan mental, pentru că „Survivor România” este o competiție dură.

Artista a declarat însă că este pregătită și că principiul după care se ghidează în viață este să nu renunțe niciodată. „Trebuie să fii perseverent și să crezi mereu în tine. Să fii punctual și să nu renunți niciodată”, a spus Roxana Nemeș.

Roxana Nemeș, cântăreață

Amna, concurentă în echipa Faimoșilor la „Survivor România” 2021

Frumoasa Amna, pe numele real Cristina Andreea Mușat, este una dintre cele mai apreciate și recognoscibile voci din România. Cântăreața a acceptat provocarea de a participa lacea mai grea competiție televizată și este gata să demostreze că are calitațile unei învingătoare.

Amna a declarat că participarea la „Survivor România” o va ajuta să se descopere mai mult și să vadă cum reacționează în situații vitrege. Ea spune că prin intermediuol competiției va reuși să-și dea un restart.„Am avut nevoie de o schimbare și am simțit nevoia să îmi curăț sufletul. Nu am mai călătorit de un an și ceva și, când a venit această propunere, am zis că o astfel de experiență mă va întări și mă va ajută să îmi descopăr limitele.

Cu siguranță voi fi o femeie mai puternică. Sunt un om extrem de bun, întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în echipa, sunt o fire constructivă, sunt sensibilă, s-ar putea să plâng dacă țipă cineva la mine. Voi face față cu greu lipsurilor, dar merg acolo cu dorința de a reuși”,a declarat Amna.

Amna, cântăreață

Cătălin Moroșanu, Costi Ioniță și Cosmin Stanciu sunt primii concurenți din echipa Faimoșilor care vor participa în cel de-al doilea sezon „Survivor România”.

Costi Ioniță, primul nume din echipa Faimoșilor

Costi Ioniță a acceptat o provocare uriașă când a decis să participe la „Survivor România”;, o competiție dură în care rezistă doar cei mai puternici concurenți, pregătiți atât fizic, cât mai ales mental. Costi Ioniță a făcut o mărturisire sinceră și a afirmat că situațiile tensionate îl vor ajuta să se descopere mai mult.

„Îmi place să descopăr la mine însumi diverse calități și defecte pe care le am în situații limită. Îmi plac provocările foarte mult și, dacă nu am făcut armata, m-am gândit că e momentul! „Survivor România” va fi un prilej pentru a mă descoperi în situații neobișnuite, în condiții de trai dificile, cu mâncare foarte puțină sau inexistentă, pentru care trebuie să lupt”, a declarat Costi Ioniță.

Costi Ioniță, cântăreț

Cătălin Moroșanu, un concurent de temut la „Survivor România”

Cătălin Moroșanu a declarat că și-a dorit mereu să participe la „Survivor România” pentru că este o competiție foarte grea și vrea astfel să își testeze limitele. Mai în glumă sau în serios, fostul luptător și-a propus să slăbească pe parcursul emisiunii concurs, cum de altfel li s-a întâmplat concurenților din primul sezon .

„Pentru mine este o provocare uriașă să particip la acest reality show, pe care îl văd că pe o competiție adevărată. Mi-aș dori să fac performanță acolo, dar și să slăbesc. În acest concurs mă văd mare la propriu, nu la figurat, am 114 kilograme. Mie mereu mi-au plăcut provocările, am concurat la foarte multe reality show-uri puternice, și din palmarestul meu lipsea <Survivor România>”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, fost luptător

Cine este Cosmin Stanciu de la Survivor România sezon 2

O prezența atletică la „Survivor România” sezon 2 este Cosmin Stanciu, în vârstă de 33 de ani. Sportivul este deținătorul mai multor medalii în competiții internaționale de karate : multiplu campion național, câștigătorul a două titluri de campion balcanic WUKF, a șapte titluri de campion european WUKF și a 6 titluri de campion mondial WUKF.

Cosmin Stanciu practică acest sport, karate, de la vârsta de șapte ani și, din dorința de a da mai departe ceea ce a învățat, îi inițiază și pe alți copii și adolescenți în acest sport atât de complex, la C.S. Politehnică Cluj-Napoca, formând o nouă serie de viitori campioni. În prezent este antrenor și preparator fizic la CBS Fitness Corner Cluj.

„<Survivor România> este cea mai mare provocare din viața mea și cred că voi face față acestei competiții datorită caracterului meu puternic și pregătirii mele fizice”, a spus Cosmin Stanciu.

Cosmin Stanciu, sportiv

„Survivor România” este un format internațional de succes, produs de Acun Medya, care pune la încercare vedete și personalități încă necunoscute publicului larg și le testează inteligența, inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică și puterea de adaptare la condiții extreme, departe de confortul familiei și de tehnologie.

Cel de-al doilea sezon „Survivor România” începe sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D. Show-ul va fi difuzat cinci zile pe săptămâna după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la 20:00.