Survivor Romania, cel mai urmarit show in intreaga tara si la orase

Apropierea finalei Survivor Romania, reality-ul prezentat de Dan Cruceru, la Kanal D, atrage tot mai mult interes din partea telespectatorilor din toate categoriile monitorizate. Publicul traieste la cote maxime alaturi de concurenti orice experienta de la Survivor Romania, iar aceast lucru este evident si in cifrele de audienta obtinute de celebra productie.

Kanal D, lider de audienta cu Survivor

Editia de aseara Survivor Romania a plasat Kanal D pe primul loc la nivelul publicului national si la orase, interesul pentru competitia din Republica Dominicana fiind unul urias. Conform datelor furnizate de Kantar Media Romania, in intervalul difuzarii emisiunii s-au inregistrat 8,6% Rating si 18,8% Share, pe targetul National, si 7,3% Rating cu 16,8% cota de piata, pe targetul All Urban.

Cifrele de la nivelul Publicul Comercial au plasat statia pe locul doi, cu 5,5% Rating si 15,8% cota de piata. 1.510.000 de telespectatori au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, reality-show-ul difuzat de Kanal D aseara, minutul de aur, inregistrat la 21:59, adunand in fata micilor ecrane 1. 848.000 de fani Survivor Romania.

Marea Finala Survivor Romania va putea fi urmarita sambata, 30 mai, de la ora 20:00, la Kanal D, iar castigatorul va fi desemnat, in direct, prin votul publicului.