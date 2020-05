In articol:

Marea Finala a show-ului Survivor Romania a tinut aseara, in fata micilor ecrane, milioane de sustinatori ai celor patru finalisti care s-au luptat pentru trofeu Survivor si premiul de 250.000 de lei! Elena Ionescu a castigat competitia Survivor Romania, in urma voturilor telespectatorilor.

Statia a acaparat peste 20% cota de piata, in intervalul difuzarii emisiunii.

Marea finala Survivor Romania, pe primul loc in audiente in intreaga tara. Survivor, cel mai urmarit show TV

Ultima editie Survivor Romania 2020, reality-ul prezentat de Dan Cruceru, a fost incarcata de tensiune si emotie si a pozitionat Kanal D pe primul loc in topul audientelor in intreaga tara si la orase, conform datelor furnizate de Kantar Media Romania. Statia a inregistrat 8,1% Rating si 21,9% cota de piata, pe targetul National, si 6,3% Rating si 18,2% cota de piata pe targetul All Urban, in intervalul difuzarii emisiunii (19:57-24:47).

1.420.000 de telespectatori din intreaga tara au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, finala Survivor Romania, minutul de aur, inregistrat la 22:09, adunand in fata micilor ecrane 1.709.000 de telespectatori.