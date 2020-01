Survivor Romania" />

În ciuda experiențelor traumatizante prin care a trecut, Claudia Rostaş și-a păstrat zâmbetul și încrederea în oameni. Povestea de viață a războinicei Claudia Rostaş, în vârstă de 28 de ani, s-ar putea transpune într-un scenariu dramatic de film.

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, pentru a-și testa limitele în competiția „Survivor România”, Claudia Rostas a oferit un interviu în care a povestit cele mai grele încercări ale vieții. Abandonată la naștere de părinți, războinica a ajuns în grija Statului, în instituția care își căpătase denumirea de „Orfelinatul Groazei” de la Beclean, unde fiecare zi era o adevărată luptă pentru supraviețuire. În ciuda tuturor greutăților întâmpinate, aceasta și-a păstrat credința în oameni și în bine. Tânăra povestește despre experiența dramatică trăită în orfelinat, amintindu-și despre acea perioada ca o viață trăită în „junglă”, cu lipsuri și bătăi îndurate zile întregi.

a povestit cu vocea stinsă, înainte de a pleca în Dominicană, Claudia Rostaş.

Cea mai mare teamă a Claudiei nu era, însă, traiul în orfelinat, ci momentele când trebuia să meargă acasă, la cei care i-au dat viață. Își cunoaște părinții și pe cele două surori mai mici, dar a rupt orice legătură cu ei. Concurenta mărturisește că i-a iertat, însă nu poate uita momentele, puține, petrecute în casa lor.

„Părinții mei m-au chinuit. Îmi amintesc că aveam 10 ani, m-au luat acasă de sărbători, deși nu-mi doream. M-au bătut până am rămas fără suflare, pentru că nu înțelegeau de ce iubesc orfelinatul și nu pe ei. M-au dus înapoi și am spus tuturor că am căzut și așa am căpătat semnele",a spus războinica, gâtuită de emoția amintirilor.

Viața Claudiei Rostaş s-a schimbat radical în momentul în care a întâlnit-o pe cea pe care o descrie ca fiind sora ei mai mare, persoana care i-a întins o mână de ajutor la nevoie și a învățat-o ce înseamnă familia.

a subliniat Claudia Rostaş.