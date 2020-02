În urma citirilor voturilor concurenților din tabăra Războinicilor, Remus a reieși ca fiind nominalizat spre eliminare. Concurentul este acum la mâna publicului, care va decide dacă va pleca sau va continua lupta pentru supraviețuire din Republica Dominicană.

Remus a primit șase voturi din partea colegilor săi, în timp ce Ema a primit un singur vot.

„Eu am venit aici să-mi duc această luptă până la capăt. Am toate resursele necesare, am poate resurse mai mult decât o parte dintre colegii mei și vreau să cred că atâta timp cât încă funcționăm în echipa în care am venit, ca o echipă de războinici să ne identificăm ca un grup care a reușit să meargă până la acest moment, unitari.”, a spus Remus, după ce a fost votat de echipa Războinicilor.

„Nu știu dacă aș mai putea ajuta echipa la cum mă simt eu. Nu știu dacă aș mai putea lupta cum am luptat înainte”, a spus Claudia, întrebată de Dan Cruceru cum și-ar mai putea ajuta echipa.

Războinicii și-au schimbat strategia de vot în cel de-al doilea consiliu

Războinicii au propus în primul consiliu o altă strategie de vot, care îl viza pe Andi. În cel de-al doilea consicliu, însă s-au pus de acrod să îl voteze pe Remus.

