Suspectul dublei crime de la Iași se consideră nevinovat. Marocanul urmează să fie adus în România

Polițiștii din Italia au dat verdictul. Oamenii legii au aprobat predarea lui Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect în cazul dublului asasinat de la Iași. Marocanul urmează să fie adus în România cu 4 zile înainte de Crăciun.

Suspectul cere să fie audiat

După ce pe numele lui Ahmed Sami El Bourkadi a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru infracțiunea de omor, avocata marocanului a decis să conteste măsura luată de instanța de judecată.

Potrivit declarațiilor făcute de aceasta, suspectul dorește să revină cât mai repede în țară, pentru a se putea apăra în fața acuzațiilor aduse, căci se consideră nevinovat: "Din ce am înțeles se consideră nevinovat și are explicații pentru acuzațiile care i se aduc. Din ce am discutat cu avocatul din Italia, tânărul a acceptat, chiar a dorit să se urgenteze procedura să revină poate chiar mâine sau oricum în acest weekend în țară. A dorit să se treacă foarte repede la extrădarea lui, nu a mai solicitat înscrisurile venite din România, a spus că vrea să fie în țară și să se apere. Am înțeles că a făcut o impresie bună autorităților italiene." , a declarat Raluca Andrei, avocata lui Ahmed Sami El Bourkadi, citată de Mediafax.ro.

Suspectul crimei de la Iași [Sursa foto: bzi.ro]

Suspectul ar fi avut intenția de a se întoarce în țară înainte de a fi prins

Avocata tânărului suspectat de asasinarea celor doi studenți la Medicină a declarat că marocanul a fost prins de autorități exact când se îndrepta spre aeroport, pentru a se întoarce în România.

Raluca Andrei spune că Ahmed Sami El Bourkadi plecase în Italia într-o minivacanță, căci tânărul și-ar fi cumpărat de la început bilete dus-întors:, a mai spus avocata suspectului, citată de aceeași sursă.

Reamintim că Ahmed Sami El Bourkadi este principalul suspect în cazul dublului asasinat de la Iași, în care și-au pierdut viața Ioana-Vanesa Burlacu și iubitul ei de origine marocană, Youssef Ajniyah. Tinerii de 23, respectiv 25 de ani au fost înjunghiați de mai multe ori în zone ale organelor vitale, până ce au rămas fără suflare. Oamenii legii continuă cercetările pentru a afla cum s-a produs cu exactitate odioasa crimă, dar și cine se face vinovat de masacru.

