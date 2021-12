Marocanul suspectat pentru dublul asasinat de la Iași a fost prins la Roma. Ahmed Sami El Bourkadi era însoțit de iubita lui

In articol:

Ahmed Sami El Bourkadi, bărbatul de origine marocană, suspectat că i-a ucis cu sânge rece pe cei doi studenți la Medicină, a fost prins de oamenii legii. Potrivit bzi.ro, tânărul a fost ridicat de mascați de la Roma, acolo unde plecase cu iubita lui, la puțin timp de la tragedie.

Citeste si: Tatăl studentei ucise în Iași, primele declarații despre tragedie! Ce i-a cerut tânăra înainte să fie ucisă cu sânge rece: „Trebuia să merg să o ajut...”

Ahmed Sami El Bourkadi urmează să fie adus în România, pentru audieri

Tânărul de 20 de ani, care este principalul suspect în cazul asasinării Vanesei Burlacu și a iubitului ei, a fost depistat în Roma. Ahmed Sami El Bourkadi nu era singur în momentul în care a fost ridicat de autorități, ci era însoțit de iubita lui, de origine marocană. Conform sursei citate, cei doi au decolat de pe Aeroportul Iași. Posibilul criminal a fost la spital înainte să părăsească țara, pentru a primi îngrijiri medicale.

Ahmed Sami El Bourkadi [Sursa foto: bzi.ro]

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

Acesta s-a prezentat în fața medicilor cu o plagă tăiată la mâna dreaptă. Ahmed Sami El Bourkadi era student la UMF Iași, la fel ca și cele două victime. În urmă cu o zi, pe numele tânărului se obținuse un mandat de urmărire internațională și unul de arestare preventivă în lipsă, pentru infracțiunea de omor.

Imagine din curtea casei părintești a Vanesei [Sursa foto: bzi.ro]

Studenta la Medicină a fost înmormântată

Ioana-Vanesa Burlacu și iubitul ei, Youssef Ajniyah, au sfârșit într-un mod violent. Potrivit rezultatelor necropsiei, tânăra a fost înjunghiată de 33 de ori, iar partenerul ei a prezentat 17 plăgi tăiate, toate în zona organelor vitale. Astăzi, studenta la Medicină a fost condusă pe ultimul drum de către familie și cei apropiați.

Citeste si: Lacrimi și suspine în memoria Vanesei Burlacu, studenta ucisă în vila din Iași! Tânăra este condusă pe ultimul drum de familie și prieteni

Ultima conversație a Vanesei cu părinții ei a fost legată de amenajarea vilei pe care o închiriase recent împreună cu bărbatul de origine marocană. Tatăl acesteia a povestit cu ochii în lacrimi că fiica lui i-a cerut ajutorul pentru a decora casa de sărbători: "Duminica trecută a fost aici, acasă. Ultima oară am vorbit marți cu ea. Voia să amenajăm casa în care ea stătea cu prietenul ei. Trebuia să merg să o ajut cu luminițele de sărbători acolo, la casă… După aceea nu am mai auzit nimic de la ea, până când am aflat vestea.", a declarat Costel Burlacu, tatăl victimei, pentru sursa citată.

Distribuie pe: