Tată și fiu, supraviețuitori ai tragediei de la Călimănești, fac dezvăluiri cutremurătoare. Florin a salvat doi colegi din fața flăcărilor și a fost martorul unor scene de-a dreptul dramatice: „S-a uitat în sus, şi-a făcut cruce şi a căzut lat jos”

Din nefericire, o explozie devastatoare a avut loc miercuri noapte, în localitatea Călimănești din județul Vrancea, după ce un utilaj a atins o magistrală de gaz, chiar pe șantierul autostrăzii A7. Din nefericire, patru muncitori și-au pierdut viața, fiind găsiți carbonizați printre ruine.

Florin și tatăl său, mărturii halucinante în legătură cu explozia de la Călimănești

Se pare că impactul a fost atât de puternic, încât s-a auzit pe o rază de 30 de kilometri, chiar și până în Focșani. Potrivit datelor din anchetă, muncitorii pregăteau primul tronson din autrostradă, atunci când un utilaj ar fi atins magistrala de gaz care a produs explozia.

Fără îndoială, în Călimănești s-a produs o tragedie fără margini, în urma căreia patru persoane au pierdut lupta cu viața, printre care și un tânăr de doar 29 de ani care se căsătorise recent și urma să fie tată. Acum prietenii și familia sunt sfâșiați de durere și nu își pot reveni din șoc.

Florin Gabriel Bădeanu, unul dintre muncitorii care a reușit să scape cu viață, dar și tatăl său, au făcut o serie de declarații cutremurătoare în legătură cu noaptea exploziei. Bărbatul spune că a trăit o sperietură soră cu

moartea atunci când a realizat ce se întâmplase, de fapt. Norocul său a fost că a reușit să fugă către mașina personală, întrucât a avut cheile chiar în buzunar. Mai mult, nu a putut rămâne indiferent și a salvat alți doi colegi, pe care ulterior i-a dus în ambulanță, acolo unde au primit îngrijirile necesare. Muncitorul povestește șocat cum unul dintre colegii săi a leșinat atunci când a privit în jurul său.

„Florin Gabriel Bădeanu, muncitor rănit: În faţa mea s-a aprins o mare flacără, în jur de 20-25 de metri înălţime. M-am speriat într-un fel şi am ales să deschid uşa, să sar şi să fug. Mi-au rămas actele, telefonul, tot, în utilaj acolo. Am avut maşina personală mai în faţă. Fugind, mi-am dat cu palma peste buzunar şi am auzit cheile zdrăngănind şi am zis că este o salvare.

Liviu Bădeanu, tatăl lui Florin: În timp ce a ajuns aproape de maşină, mai erau încă doi colegi. I-a luat şi pe ei în maşină şi i-a dus la prima salvare pe care a întâlnit-o în cale.

Florin Gabriel Bădeanu, muncitor rănit: Colegul celălalt din spate, care nu a fost afectat nici de foc, nici de nimic, s-a dat jos din maşină, s-a uitat în sus, şi-a făcut cruce şi a căzut lat jos. A leşinat.”, sunt mărturiile cutremurătoare făcute de Florin și tatăl său, supraviețuitori ai tragediei, potrivit observatornews.ro.

