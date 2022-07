„Tatăl copilului meu mi-a propus să mă prostituez”. Deniz Brizo, mărturii cutremurătoare din relația pe care a avut-o la 14 ani

In articol:

Deniz Brizo are o poveste impresionantă de viață. Artista a trăit o copilărie cutremurătoare, iar în adolescență a avut o relație care i-a zguduit întreaga viață.

Cântăreața a trăit o perioadă în București, alături de mama ei și de soțul toxic al acesteia, acolo unde a asistat la mai multe episoade traumatizate, cu un tată vitreg violent. La 14 ani, Deniz Brizo a început o relație cu un bărbat de 31 de ani, alături de care a rămas și însărcinată.

Cum a început relația lui Deniz Brizo de la vârsta de 14 ani

Artista a povestit pe canapeaua de la „În oglindă” cum a început relația cu un bărbat în vârstă de 31 de ani, pe vremea când ea avea doar 14 ani. Mama ei a încurajat-o să se căsătorească cu acesta, mai ales după ce a rămas însărcinată.

„Ne-am întors acasă la mamaie, amândouă. După care, mama se recăsătorește încă o dată, pe aceeași stradă a viitorului meu concubin. Eu eram vecina lui, pe atunci aveam 12 ani. El era în relație cu o fată de 14 ani.

După care, el s-a despărțit de acea fată, a luat-o pe alta, de 27 de ani și au stat doar câteva luni. Între timp, eu am crescut, am făcut și eu 14 ani, iar mama s-a mutat de la acel bărbat, nu a avut noroc nici în acea căsnicie (...) Relația noastră s-a legat foarte repede, pentru că eu simțeam nevoia de iubire. Mă atașam foarte repede de oameni, extrem de repede, pentru că simțeam nevoia să aud cuvinte frumoase, să primesc îmbrățișări, să fie cineva și cu mine.

Eram la școală, învățam bine, diriginta îmi știa situația, știa că sunt un copil cu nevoi. Când am început relația cu acest bărbat, el se apropiase de mine pentru că el era atras de fetițele acestea de 14 ani. Ca să o spun pe față, el era pedofil, eu așa numesc un astfel de om. Eu nu aveam forme de femeie, eram un copil.

M-a luat cu ghiozdanul de la școală la el acasă. S-a atașat din ce în ce mai mult de mine, mi-a spus diverse mici cuvinte pe care eu le vedeam foarte mari. Eu nu eram îndrăgostită de el, eu eram atașată. Îmi spunea exact ce vreau să aud și s-a întâmplat și contactul sexual, nu a fost ceva cu forța, m-a manipulat de așa manieră că am acceptat”, a explicat Deniz Brizo, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Deniz Brizo, însărcinată la 14 ani

În urma relației cu bărbatul de 31 de ani, Deniz Brizo a rămas însărcinată. Avea 14 ani atunci când a făcut primul copil, un băiețel care, din păcate, nu a trăit. Ulterior, vedeta a rămas din nou însărcinată, la vârsta de 15 ani, atunci când a adus pe lume o fetiță.

„Am rămas însărcinată și maică-mea a fost chemată la Poliție. Lui i se făcuse dosar penal și polițiștii au întrebat: ești de acord ca el să o ia de soție și să crească copilul împreună sau vrei ca el să meargă la închisoare și să plătească pentru ce a făcut(...) și mama a zis că este de acord să rămânem împreună(...) Am pierdut copilul.

Aveam un băiețel. M-am dus la spital pentru că îmi era rău și am născut. Eram în travaliu, mi-a spus că nu poate să oprească sarcina pentru că deja se rupseseră membranele și urma să nasc.

Acel copil trăia doar dacă era pus în incubator, dar acel spital nu avea incubator și a trăit patru ore și știam că o să îl pierd. Știam că o să am un băiețel și știam că nu o să îl am și că o să îl pierd. I-am pus numele Mario și am fost transportată în salon, am fost tratată foarte urât, îmi reproșau că am făcut copil la vârsta aceea(...) Am rămas din nou însărcinată și trăiam cu trauma că o să îmi pierd copilul. Aveam 15 ani, în vis mi-a apărut că o să am o fetiță”, a mărturisit ea la „În oglindă” cu Mihai Ghiță.

„Tatăl copilului meu mi-a propus să merg să mă prostituez”

Deniz Brizo a făcut o serie de mărturisiri cutremurătoare. Vedeta a povestit că tatăl fetiței sale i-a propus să se prostitueze ca să îi poată aduce bani în casă. Artista a povestit că a existat inclusiv o „târguială” între fostul său concubin și nașul lui.

„Tatăl copilului meu mi-a propus să merg să mă prostituez. El alesese niște nași de etnie și soțul acelei femei pusese ochii pe mine. I s-a oferit o mașină și o casă ca el să mă dea pe mine. Eu am ascultat discuția dintre ei doi și credeam că nu o să facă asta, credeam că totuși el mă iubește.

După o săptămână, el a început să aibă discuții cu mine, ca eu să merg cu domni mai în vârstă și să întrețin relații intime cu ei(...) Nu mi-a venit să cred ce aud din gura lui, practic mă învăța cum să mă comport cu niște clienți, vedea în mine o chestie de venit financiar.

Fetița aveam cam trei ani când mi-a propus asta. El avea deja mai multe aventuri cu fete, una dintre ele avea chiar 13 ani”, a povestit Deniz Brizo.

