Tatăl lui Ștefan Ciuculescu, reacție acidă în mediul online după scandalul Faimoșilor: "Sunteți niste falși..."

Tensiunile și certurile au atins cote maxime la Survivor, iar concurenții nu s-au mai putut stăpâni. Ștefan Ciuculescu și Zanni au sărit la bataie, după o ceartă cumplită între Faimoși.

Ștefan: Băi, lăsați, măi, vrăjeala asta, ipocriților, ce aveți? Potoliți-vă cu copilăriile astea, că n-am pene pe spate, mi-au luat-o alții înaintea voastrăle transmite Ștefan.

Cosmin: Ce faci, mă, aici, ai venit să bați pe cineva?

Ștefan: De-aia nu vă halesc pe amândoi, că sunteți perverși.

Dan Pavel a reușit să îi despartă pe cei doi concurenți, însă tensiunea dintre ei se simte în continuare.

Tatăl lui Ștefan Ciuculescu, reacție dură pe Internet

Cu toate acestea, tatăl lui Ștefan a postat mesaje de-a dreptul șocante pe contul său de socializare.

Bărbatul susține că fiul lui a reacționat foarte bine și chiar îl încurajează pe aceasta să își păstreze această atitudine.

"Eu..ca parinte, am considerat ca nu este normal sa votez. Am lasat sa voteze pe toti cei care se considera implicati. Stefan, te iubesc esti copilul meu si esti, demn, cinstitit si corect, indiferent de ceea ce spune unul si altul. Te asteptam acasa, oricum, oricand si in orice conditii. Cu blatistii o rezolvam ulterior!!! (...) Prostovaneeee, ai belit... Iti promite un veteran. Daca nu stii..o sa iti explic!!", a scris tatăl lui Ștefan Ciuculescu pe Facebook.

"Doi arici..panarame..Vorba lui Culita..va astept la ping-pong..Pe rand sau amandoi... Sunteti niste falsi..imbarligatori...si panarame. Imi doresc sa va perpeleasca Stefan..asa cum meritati!!! Stefan...esti copilul meu..Zani, Sebi, vă aștept pe Otopeni...pe rând..unilateral..Oricum..Nu este un meci de box..cum ramane cu blatistii?? Cosmin... ce spui este ceea ce gandesti?", a mai scris tatăl lui Ștefan.