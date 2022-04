Tatăl Ralucăi Podea, pe moarte! A vorbit pentru prima dată despre coșmarul trăit: „Doctorii ne-au spus să ne pregătim. Tata nu știe că suferă de această boală”

In articol:

Raluca Podea și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit pentru prima dată despre suferința prin care trece în ultima perioadă. Tânăra a povestit, în cadrul emisiunii Teo Show că, tatăl său se confruntă cu un diagnostic crunt, iar medicii îi dau din ce în ce mai puține șanse de supraviețuire.

De asemenea, Raluca Podea a mai explicat că relația sa cu tatăl ei s-a schimbat foarte mult de când acesta s-a îmbolnăvit, astfel că s-au apropiat și mai mult, dat fiind faptul că ea este cea care îl însoțește mereu pe părintele ei la tratamente și investigații.

Un lucru pe care l-a mai dezvăluit tânăra este acela că, tatăl său nu știe de ce boală suferă, asta pentru că atât familia, cât și medicii, au stabilit să nu-i spună acest lucru.

De ce boală suferă tatăl Ralucăi Podea

Încă din anul 2019, Raluca Podea trece prin clipe de coșmar. Tatăl blondinei a fost diagnosticat cu o boală cruntă. În urmă cu trei ani, verdictul medicilor a fost acela că bărbatul mai are de trăit doar câteva luni, însă lucrurile nu au stat așa, părintele blondinei trecând printr-o serie de tratramente drastice, dar și operații.

Totodată, familia și medicii au decis de comun acord să nu îi spună bărbatului despre boala de care suferă, asta pentru a nu îi face mai mult rău. Este vorba despre o tumoră foarte mare, însă acesta știe că are o gastrită la stomac.

De asemenea, mama Ralucăi Podea este cea care o încurajează continuu pe blondină, spunându-i frecvent să fie puternică.

„Vine la un moment dat momentul să și vorbești. Doctorii ne-au spus să ne pregătim de ce e mai rău, înainte de sărbători. Toată lumea mă întreba despre tata, cum e și am preferat să vin și să vorbesc despre asta. Starea lui s-a agravat foarte mult. E pur și simplu ca o legumă, nu se mai poate uita la televizor. În 2019 ne-am dat seama (n. red. că are probleme de sănătate). Am fost toți trei, i-a făcut endoscopie, eu nu eram pregătită de ceea ce o să urmeze. Mi-a zis din start, tatăl tău are cancer. Mi s-a făcut rău. Mi-a explicat că este o tumoră foarte mare, că mai are de trăit 6-9 luni. Asta se întâmpla în 2019. A fost cumplit pentru mine. Eu m-am albit în cap instant. Eu chiar mă ocup de tata și merg cu el la spital. Este o perioadă destul de grea.

Am mascat-o parțial, eu în sufletul meu nu eram ok. Mama îmi spune și acum că trebuie să fiu puternică. Nu pot, am fost cu el la toate investigațiile. Doctorii m-au sfătuit să nu îi spun. Tatăl meu nici în ziua de astăzi nu știe că suferă de această boală, știe că are o gastrită la stomac. Am apelat și pe afară, nimeni nu i-a dat mai mult de 9 luni de trăit. L-am operat în 2020, i-am scos 3 coaste. El îmi zicea că tot are dureri, noi îi ziceam că poate s-a lovit când era tânăr, de aceea i-am scos coastele. El asta crede. Și mama este o femeie foarte puternică, dar când îl vezi neputincios, e greu. Ea îl ajută să mănânce, nu a fost bolnav niciodată.”, a declarat Raluca Podea în cadrul emisiunii Teo Show, difuzată pe Kanal D.

Totodată, Raluca Podea a mai spus că de când a aflat că tatăl său suferă de această boală, relație dintre cei doi a devenit mult mai strânsă, mai ales că blondina este cea care îl însoțește peste tot pe părintele ei, atunci când vine vorba de tratamente și investigații.

În același timp, Raluca Podea spune că starea de sănătate a tatălui ei s-a agravat după ce a fost infectat cu noul coronavirus. În prezent, din cauza problemelor de sănătate, părintele blondinei cântărește 40 de kilograme și are o semi-pareză pe partea dreaptă.

„De când am aflat de această boală a lui, m-am schimbat foarte mult față de el. Merg cu el peste tot. Relația noastră nu era așa strânsă ca până acum.

Starea lui s-a degradat acum câteva luni, după ce a făcut COVID. L-au intubat, a fost o perioadă mai dificilă, a trecut cu bine. Au fost momente când mă suna și îmi cerea ajutorul(...) Tata are 40 de kilograme. Tumora este foarte mare, are semi-pareză pe partea dreaptă.”, a mai spus Raluca Podea.

Raluca Podea [Sursa foto: Captură TV]