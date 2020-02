Tatăl fostului premier Viorica Dăncilă s-a retras în Ploiești, locuind ani buni în căminul-ghetou Rafinorilor, din cartierul Mimiu, în condiții greu de imaginat. După divorțul de prima soție (mama Vioricăi), Filimon Nica, tatăl natural al fostului prim ministru, și-a refăcut viața și s-a mutat într-un bloc în care condițiile de trai sunt aproape imposibile. Iată ce nota presa prahoveană despre situația părintelui Vioricăi Dăncilă.

”Tatăl prim-ministrului Viorica Dăncilă locuiește în cel mai mizerabil cămin social din Ploiești! Surse din administrația publică locală au confirmat pentru ziarul Incomod că Nica Filimon, tatăl natural al Vioricăi Dăncilă, locuiește în căminul Rafinorilor, din cartierul Mimiu, alături de concubina sa. Părinții Vioricăi Dăncilă au divorțat când aceasta era copil, iar de atunci tatăl său a rămas să locuiască în Ploiești. În urma verificărilor noastre, am identificat în căminul Rafinorilor o familie numită Nica, formată din cinci membri, locuința fiind închiriată pe numele unei femei, probabil concubina tatălui premierului, conform datelor oficiale înregistrate la primăria Ploiești”, nota ziarulincomod.ro.

În martie 2018, când încă nu se știa informația că tatăl Vioricăi Dăncilă a locuit acolo, într-un amplu reportaj realizat de Valea Prahovei TV apărea căminul groazei din cartierul Mimiu. Iată ce declara reporterului un locatar nemulțumit de condițiile oferite de primărie: ”Sunt bolnav, nu am apă, nu am toaletă, nu am condiții. Merg să-mi fac nevoile la spital, nu există utilitățile aflate în contract. Îmi fac nevoile în pungă și le arunc la gunoi!”, a mărturisit scandalizat bătbatul intervievat de sursa citată.

În replică, un consilier local de la Primăria Ploiești a declarat următoarele despre căminul groazei, acolo unde igrasia, mizeria și focarele de infecție sunt omniprezente de ani buni. ”Au fost mereu multe persoane, au rămas cu datorii la gunoi. Din câte știu, acum nu mai au contract la gunoi, sigur sunt debranșați de la căldură. Blocul a fost renovat acum 5-6 ani. Atunci când au făcut procesul verbal de recepție a lucrărilor, până s-au dus la ultimul etaj și s-au întors lipseau din chiuvete, din baterii”, a declarat consilierul Robert Vâscan.