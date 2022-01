Tatiana Marcoianu, gest cutremurător la cimitir! „Să iau placa, să pot să îl scot!”. Ce îi apare în fiecare zi, de la moartea soțului ei?! Pare greu de crezut: „Coboară și merge pe lângă mine”

In articol:

Tatiana Marcoianu trece prin clipe pline de durere, după ce soțul ei s-a stins din viață chiar de ziua lui de naștere. Bărbatul a murit acum un an, pe 1 ianuarie, când nimeni nu se aștepta. Cunoscuta cântăreața de muzică populară are parte de o durere imensă și nu poate trece peste pierderea celui care i-a fost partener de viață, timp de 24 de ani.

Nicolae Marcoianu a fost răpus de ciroză, boală care a evoluat atât de repede, încât nimeni nu s-a așteptat că-i vine sfârșitul.

Citeste si: Constantin Enceanu a luat exemplul lui Petrică Mîțu Stoian. Cântărețul a devenit ”Moș Crăciun” pentru o zi

Artista a povestit clipele dureroase, din momentul în care echipajul medical a mers să-l preia, pentru a-l duce la spital, unde să primească îngrijirile necesare. Soțul cântăreței a murit pe 1 ianuarie 2021, fix în ziua în care a împlinit 50 de ani.

Tatiana și Nicolae Marcoianu [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Gina Pistol s-a despărțit de Smiley?! „Nu i-am fost o iubită bună. Sinceră să fiu, nici nu am încercat”- bzi.ro

Citeste si: Elena Merișoreanu, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea mamei sale! A aflat vestea înainte să urce pe scenă: „În clipa aia am căzut”

„Nu-mi vine sa cred ca s-a implinit un an. Cand a venit salvarea, ii vedeam ochii care se uitau dupa mine si imi spuneau sa merg cu el, sa nu-l las. Am o remuscare, o rana in suflet. Il simt in permanenta. Credeam ca cu trecerea timpului o sa fie altfel. I-am facut parastas acum doua saptamani, am incercat sa fac tot posibilul sa iasa asa cum i-ar fi placut lui.” , a declarat Tatiana Marcoianu, potrivit Star Popular.

Tatiana și Nicolae Marcoianu [Sursa foto: StarPopular]

Tatiana Marcoianu: ”Sunt momente în care nu mă recunosc”

Cântăreața își strigă durerea și spune că sunt momente când nu se mai recunoaște, din cauza suferinței ei. „Din pacate, azi, de ziua lui, in prima zi din an, o petrecem el acolo si eu aici. Este dureros. Am incercat sa pot sa ies din starea asta, lui nu i-ar fi placut sa ma vada suferind, imi spunea sa trec peste toate. Imi e atat de dor de el, merg la mormant si as dori sa iau placa de acolo sa pot sa-l scot! Sunt momente in care nu ma recunosc.”, a mai spus Tatiana Marcoianu, pentru sursa citată mai sus. Artista a mai povestit că de când soțul ei a murit, un porumbel i-a ieșit în cale și o urmărește peste tot. Acesta ar fi un semn că partenerul ei de viață este încă lângă ea și o veghează de acolo de Sus.

„Îl simt în jurul meu. În permanență, de la începutul anului trecut, oriunde aș merge, mă urmărește un porumbel. Indiferent unde merg, coboară și merge pe lângă mine. Parcă e ceva. Ori am eu în mintea mea că este el, dar cred că mă si aude. A devenit îngerul meu păzitor”, a mai spus artista.

Distribuie pe: