„Te iubesc! Fără susținerea ta nu reușeam nimic!” Ionuț Panțîru, mesaj de mulțumire pentru soția sa, după ce a revenit pe teren

Ionuț Panțîru a revenit pe teren, la mai bine de doi ani de la accidentarea gravă suferită într-un meci al FCSB-ului cu Sepsi.

Ionuț Panțîru i-a mulțumit public soției sale pentru sprijinul oferit în perioada grea: „Te iubesc! Fără susținerea ta nu reușeam nimic!”

În acest moment, fundașul se află cu echipa bucureșteană în cantonamentul din Olanda.

Ionuț Panțîru a traversat o perioadă cruntă din viața sa, în ultimii doi ani, după accidentarea gravă suferită într-un meci al FCSB-ului cu Sepsi. La mai bine de 24 de luni de la momentul cu pricina, fundașul a revenit pe teren, iar în prezent se află cu FCSB în cantonamentul din Olanda.

Până la meciurile oficiale, Ionuț Panțîru se bucură să fie din nou alături coechipierii săi și a ținut să îi mulțumească public soției lui, Alexandra Ioana Banciu, pentru tot sprijinul oferit în momentele grele. Astfel, la textul scris de soția lui pe Instagram: „Doar cine poate duce, primește atâta”,

Panțîru a replicat:

Ionuț Panțîru și Alexandra Ioana Banciu s-au cununat în urmă cu un an, iar nașul acestora a fost chiar Mihai Pintilii, delegatul clubului FCSB.

Ionuț Panțîru, accidentare gravă în 2021, într-un meci FCSB- Sepsi

Ionuț Panțîru a fost declarat apt, în luna mai 2023, pentru a reveni pe teren în această vară, după ce pe 25 aprilie 2021 se accidenta grav într-un meci al FCSB -ului cu Sepsi.

Jucătorul avea să părăsească atunci gazonul după doar 33 de minute, când a fost lovit de coechipierul său, Adrian Șut.Verdictul medicilor a fost unul marcant pentru Panțîru: cartilajul care acoperă rotula genunchiului drept- distrus.

Astfel, după mai bine de doi ani de pauză și trei operații, două în Italia, urmate de una în România, Ionuț Panțîru efectuează cantonamentul din această vară, primul din iarna 2020/2021 și până în prezent.

Ionuț Panțîru a fost transferat la roș-albaștri în schimbul a 200.000 de euro, iar până la accidentare evoluase în 57 de meciuri pentru bucureșteni. În cadrul acestor jocuri, fundașul dreapta a marcat două goluri și a oferit șapte pase decisive.

Ionuț Panțîru este la acest moment jucătorul de la FCSB care a absentat cel mai mult, mai bine de doi ani, urmat de Emeghara- un an și nouă luni, Momcilovici- un an și șase luni, L. Filip- un an și trei luni și Ghionea- un an.

Surse: gsp.ro, digisport.ro