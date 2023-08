„Te iubesc” S-au filmat în tandrețuri, iar Ella a postat imaginile în văzul tuturor! Fosta iubită a lui Jador nu este singură

In articol:

Chiar dacă în ultima vreme nu prea a avut noroc în dragoste, Ella are cui să își declare dragostea. Fosta iubită lui Jador încearcă pe cât posibil să depășească perioadă foarte grea care a urmat după moartea mamei sale și, chiar dacă în mediul online se afișează mai mereu cu zâmbetul pe buze, sufletul îl plânge.

Are alături prietenei buni, dar și un mic animăluț de companie care îi face viața mai frumoasă și pe care nu ezită să-l drăgălășească de față cu totă lumea!

Ori de câte ori are ocazia, Ella își scoate la suprafață latura sensibilă. Ce-i drept, de cele mai multe ori preferă să își pună o mască și să arate tuturor că nu o poate atinge nimeni și nimic, însă nu de puține ori a mărturisit în fața fanilor ei că, atunci când este singură, cade într-o tristețe profundă, mai cu seamă din cauza decesului mamei sale. Însă are pe cineva care îi alungă de fiecare dată orice urmă de tristețe. Acesta este puiul său de pisică, pe care îl alintă și căruia îi spune că îl iubește ori de câte ori are ocazia, așa cum s-a întâmplat și de această dată.

„Ce mă îmbrățișează el când îi spun te iubesc!”, a spus Ella în mediul online.

Ella, trădată în dragoste din nou?

În urmă cu circa un an, Ella a mărturisit că partenerul său de la acea vrea a înșelat-o cu o prietenă a lui Betty Salam, însă se pare că tânăra nu a scăpat de dezamăgiri în dragoste.

În urmă cu doar câteva zile, fosta lui Jador a postat în mediul online o serie de mesaje prin care a dat de înțeles că a fost trădată din nou.

„Într-o zi, toată dragostea pe care ai dat-o oamenilor nepotriviți se va întoarce la tine în cineva care a așteptat toată viața genul tău de iubire.”, a fost mesajul pe care Ella Tina l-a postat în mediul online.

