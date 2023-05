"Te iubește, se vede" Fotografia cu care Dinu Maxer a făcut furori pe internet. Toată lumea a ținut să-l felicite: "Să fii fericit"

In articol:

Au trecut doar câteva luni de când Dinu și Deea Maxer au divorțat, dar cei doi foști soți par să se fi împăcat deja cu gândul despărțirii.

Ba mai mult, atât, artistul, cât și bruneta au încercat să dea o nouă șansă iubirii. Dacă Dinu nu a avut prea mult noroc în plan emoțional, mama copiilor lui a recunoscut că este din nou îndrăgostită și nu s-a ferit să se afișeze în public cu noul ei partener. Spre deosebire de fosta lui soție, cântărețul a luat o pauză, aparent, din a-și căuta perechea și acum își canalizează toată atenția asupra fetiței și băiețelului său. Iată cum s-au fotografiat recent!

Ipostaza în care a apărut Dinu Maxer, alături de copiii lui. Fanii s-au grăbit să-l felicite: "Se vede că te iubește"

De când a trecut printr-un nou eșec amoros, la scurt timp de la divorț, Dinu Maxer a ales să se focuseze exclusiv pe cei doi copii ai săi și pe carieră. Și cum timpul petrecut alături de cei mici este întotdeauna prețios, mai ales că acum fetița și băiețelul locuiesc separat, artistul a profitat de timpul liber pentru a face câteva activități în familie, așa că i-a scos pe Andreas și pe Maysa la o plimbare.

Întreg momentul a fost imortalizat, iar Dinu a publicat câteva imagini și pe rețelele de socializare.

Fotografiile cu cei mici, alături de tatăl lor, i-a emoționat puternic pe fani:, au fost doar câteva dintre mesajele publicate în mediul online.

Dacă unii au ținut să-l felicite pe Dinu pentru faptul că este un părinte responsabil, alții au ținut să aducă din nou în discuție divorțul și schimbările care au avut loc în viața artistului, după ce el și Deea s-au separat: "Dinu, capu' sus că ești un bărbat deștept și sunt convinsă că Dumnezeu are grijă de tine, dacă Deea nu știe să te păstreze pentru ea", "Va regreta într-o zi, viața de familie e pentru totdeauna, faima dispare uneori", "Nu te-a iubit fosta soție, doar ai fost folosit, să fie cunoscută!", au reacționat unii dintre internauți.

Dinu Maxer l-a cunoscut deja pe iubitul Deei

Dinu Maxer a vorbit recent și despre actualul partener al Deei, după ce s-a speculat că bruneta i-ar fi fost infidelă în timpul mariajului. Artistul a ținut să lămurească întreaga situație și a explicat că Robert și fosta lui soție s-au cunoscut după divorțul lor.

Cât despre momentul în care l-a întâlnit pe tânăr, Dinu a povestit că s-au comportat normal și au dat dovadă de maturitate, ba chiar s-au salutat: "La evenimentul la care ne-am întâlnit, unde am prezentat și am cântat împreună, am dat noroc cu Robert. Nu a avut nimeni niciun resentiment împotriva lui. Da, sigur că da. (n.r. îl cunoaște pe noul iubit al Deei) Îl știam de pe Instagram. L-am cunoscut atunci mai bine. Nu îl știam înainte de divorț, cum s-a speculat. Vreau să spun lucrul acesta, nu ne-am întâlnit niciodată, nu a fost în cercul nostru de prieteni, Deea l-a cunoscut după divorț", a declarat Dinu Maxer, pentru ego.ro.