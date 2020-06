In articol:

Costin Mărculescu a murit la vârsta de 50 de ani, iar vestea a șocat lumea showbiz-ului din România. Apropiații lui susțin că actorul era destul de optimist în ultima perioadă. Mai mult decât atât, o persoană foarte apropiată lui a mărturisit care ar fi fost ultima lui dorință. Se pare că Mărculescu i-a povestit care erau planurile lui. El își dorea să revină pe micile ecrane, dar nu a mai apucat să o facă.

Dorința neîmplinită a lui Mărculescu

Cu toate că nu a mai apărut în fața camerelor de filmat de ani buni, Costin Mărculescu avea de gând să o facă în viitorul apropiat. În plus, regretatul actor își dorea să lase în urma lui o amintire pentru cei care l-au cunoscut și apreciat: o carte. Acesta nu a reușit să își ducă la bun sfârșit planurile, căci a murit.

„Ultima oara am vorbit cu el de ziua mea…avea obiceiul sa imi scrie mereu la zile onomastice, de sarbatori si nu numai. Nu am apucat sa ne cunoastem personal, dar imi scria destul de des. Era plin de viata, voia sa lanseze o carte si voia sa revina in lumina refectoarelor…Imi pare rau ca nu ai dus la bun sfarsit ceea ce ti-ai propus, Dumnezeu sa te ierte”, a scris femeia cu care actorul povestea pe Internet, pe Facebook, după ce a aflat de moartea lui.