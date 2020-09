Tenismenul Fernando Verdasco

Tenismenul Fernando Verdasco, în vârstă de 36 de ani, nu va putea participa la Roland Garros, după ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus. După ce a aflat că ar fi infectat cu COVID-19, celebrul sportiv a repetat testul de încă două ori, iar rezultatul a fost de fiecare dată negativ, însă organizatorii îi interzic să ia parte la competiție.

Fernando Verdasco a primit primul rezultat pozitiv în luna augus, dar spune că a fost asimptomatic și că, de atunci, s-a vindecat, dovada fiind celelte două teste negative. Organizatorii nu au luat, însă, în calcul, ultimele două rezultate și au decis să-l elimine din competiție, pentru a preveni răspânidrea de COVID-19.

Mesajul dur al tenismenului Fernando Verdasco

„Anul acesta nu voi putea participa la Roland Garros. Regret și sunt frustrat!

În august am avut COVID-19 și am fost asimptomatic. Am respectat regulile izolării și am revenit la antrenamente după două teste negative. De atunci am făcut mai mult teste, toate negative, inclusiv cel necesar pentru a juca la turneul de la Roma. Am fost negativ și acum câteva zile, înainte de a merge la Hamburg, chiar dacă nu am jucat pentru a mă pregăti mai bine pentru Roalnd Garros.

Eu, echipa mea și familia mea am ajuns joi la Paris și am făcut testul PCR din nou. Toți au ieșit negativi, cu excepția mea. Le-am explicat istoricul meu și situația pentru a cere al test, având în vedere ce s-a întâmplat cu alți jucători. Organziatorii de la Roland Garros au refuzat să facă alt test, chiar dacă au aflat toate circumstanțele și chiar dacă erau destule zile pentru a face testul înainte de startul turneului. Am fost descalificat!Ieri am făcut două teste PCR pe cont propriu, în centre diferite. Rezultatele au arătat că sunt negativ! Asta se poate întâmpla oricărui jucător și cred că ar trebui să primească cel puțin șansa unui alt test pentru a nu suferi o descalificare.

Vreau să îmi exprim frustrarea și furia față de organizatorii de la Roland Garros pentru că mi-au luat dreptul de a participa la acest eveniment important fără să îmi dea oportunitatea să fac un alt test.” a scris sportivul spaniol Fernando Verdascope contul său de Facebook.