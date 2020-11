Teo Trandafir, despre cum a adoptat-o pe Maia “Am primit un telefon” VIDEO

Teo Trandafir, alaturi de fiica ei, Maia

Maia are astăzi 16 ani, este o adolescentă frumoasă şi inteligentă. În emisiunea lui Denise Rifai, Teo Trandafir a vorbit despre momentul în care a venit acasă cu bebeluşul, dar şi despre cum a decis să adopte un copil.

"Cu câteva luni în urmă (n. red. de momentul in care Maia a devenit fiica ei), o bună prietenă pierdea copilul. Și mi-a dat telefon de la spital, era extrem de sedată și m-a întrebat cu jumătate de glas dacă mă leg să adoptăm amândouă. N-am putut să-i spun în momentul ăla nimic. Și-am spus "Mă leg". Am ajuns acasă și am spus "Doamne, am mințit-o". Cum să fac eu acum? Și am început să mă rog la Dumnezeu, exact așa cuvânt cu cuvânt ”Doamne, dacă tu crezi că eu pot să am grijă de un copil, eu care nu pot să am grijă de mine, dă-mi un semn. O să fiu cu urechile ciulite, o să înţeleg, pentru că știi că sunt suficient de subtilă încât în momentul în care îmi declini o realitate să o prind din zbor". Nu mi-a declinat o realitate, am primit un telefon. ”bună ziua, am în fața mea o femeie care dorește să…Vrei?”…"Da"", a povestit Teo Trandafir.

Maia, fiica lui Teo Trandafir, are 16 ani

Vedeta Kanal D a spus ca a stiut din acel moment ca era vorba despre copilul ei si nu a mai contat nimic din ce spunea lumea.

"După care au început nenorocirile, medicii din jurul meu, prietenii îmi spuneau că nu trebuia să fac asta pentru că trebuiau făcute analize, niște teste, că nu se știa dacă e fată sau băiat. Am spus că o să-i cumpăr toate hainele albe. Perfect, și dacă-l făceam eu știam dacă e fată sau băiat? Și dacă-l făceam eu știam dacă are toate mâinile sau picioarele? Este copilul meu! Copilul meu urla după mine. Și într-unul din interviurile pe care Maia le-a acordat pentru Kanal D spunea așa ”Din cer eu te-am ales ca să fim împreună și să ne trăim fericirea” Ea m-a ales, eu doar am știut să spun da în momentul în care a trebuit", a povestit Teo Trandafir, momentul in care Maia a intrat in viata ei.