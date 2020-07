In articol:

Flick împreună cu colegii de la Radio Zu au fost supuși testului pentru COVID-19, după ce în incinta locului de muncă s-ar fi descoperit o persoană infectată cu coronavirus.

Toți angajații au avut parte de o„ testare în masă”, așa cum arată chiar Domnul Rimă într-o postare pe Instagram.

„Am decis și eu ca restu’

Că e cazul să-mi fac testu’.

O întrebare mă apasă:

E ok testarea “în masă”?!?

#covid”, este mesajul lui Flick, din dreptul fotografiei.

Flick este îndrăgostit până peste cap

Domnul Rimă este îndrăgostit până peste cap de iubita lui, Denisa Hodisan.

Flick este urmărit de peste 700.000 de fani pe pagina lui de instagram și nu puține sunt domnișoarele cae visează la inima lui și la o poezie scrisă de el. Se pare, însă, că Domnul Rimă și-a gsit deja jumătatea. Este vorba despre o tânără superbă pe nume Denisa Hodișan. Originară din Oradea, ea a fost miss Planet în 2019 și este extrem de sexy, însă nu frumusețea l-a făcut pe Flick să se îndrăgostească iremediabil de ea.

"Am avut şi relaţii serioase, de cinci, şase, şapte ani, dar şi relaţii pasagere de o lună, două. Nu pot să zic că am un tipar de femeie. Pentru mine femeia trebuie să fie frumoasă cu totul. Nu sunt atent doar la un anumit aspect. Am cunoscut fete pe Internet, frumoase, dar când am văzut cum gândesc, nici nu am mai vrut să le cunosc”, povestea Domnul Rimă sau Flick, așa cum este cunoscut omul, pentru Spynews.ro.