Theo Rose a ales numele copilului. S-a gândit foarte mult timp la această decizie: „Dacă o să am un băiat o să-l cheme Mario". Ce nume de fete are pe listă

Theo Rose a uimit showbiz-ul românesc. Vedeta ar fi însărcinată cu primul său copil și are deja pe listă câteva nume pentru bebeluș. Care sunt numele la care s-a gândit vedeta pentru primul său copil?

Theo Rose și Damian Anghel vor deveni părinți pentru prima dată

Theo Rose și Damian Anghel sunt într-o relație de puțin timp, dar pare că lucrurile merg de minune între ei și relația începe să se stabilizeze pe zi ce trece. Cei doi au grăbit lucrurile și urmează să devină părinți anul următor, potrivit Cancan .

În mediul online au apărut imagini ce arată că vedeta ar fi însărcinată, însă și gesturile sale indică o posibilă sarcină. Theo Rose nu a ezitat să recurgă la unele gesturi în mediul online, ce susțin că ar putea aștepta un bebeluș. Atât pe pagina sa de TikTok, cât și pe platourile de filmare, artista își atinge ușor burtica, semn că are grijă și este atentă la viitorul său copil.

Theo Rose și Anghel Damian urmează să devină părinți [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose a ales numele viitorului său bebeluș

Theo Rose a susținut în mai multe rânduri că își dorește un copil. Vedeta este pregătită pentru acest pas, fapt ce dovedește că Anghel Damian este bărbatul vieții sale și în brațele lui își regăsește liniștea și dorința de a întemeia o familie.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina sa de Instagram, care a avut loc în luna Aprilie, Theo Rose a discutat cu fanii săi despre un viitor copil și ce nume și-ar dori ca acesta să poarte. După cum spune și un citat celebru: „ai grijă ce-ți dorești că se poate întâmpla”, în presa română se speculează că artista ar fi însărcinată, datorită gesturilor și afișărilor acesteia.

La acel moment, Theo Rose forma un cuplu cu Alex Leonte, însă își dorea un copil în viitorul apropiat. Aceasta a ales chiar și o listă de nume pentru primul său copil. Artista are variante atât pentru nume de băiat, dar și de fată.

„ Am zis de multe ori că dacă o să am un băiat o să-l cheme Mario, îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult”, a mărturisit Theo Rose pe Instagram, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, în luna aprilie a acestui an.