Theo Rose, față în față cu Alex Leonte! Unde s-au întâlnit la scurt timp de la despărțire?

Theo Rose și Alex Leonte s-au văzut din nou, la doar câteva luni de la despărțire. Dovada o reprezintă chiar imaginile publicate în mediul online, de către cei doi foști iubiți.

Theo Rose și Alex Leonte au fost nași de botez

Theo Rose și Alex Leonte nu mai formează un cuplu de câteva luni, dar acest lucru nu i-a împiedicat să își ducă rolul de părinți spirituali până la capăt. Pe vremea când erau împreună, artista și nepotul lui Nea Mărin au botezat băiețelul unor prieteni, iar acum a venit timpul ca în cinstea micuțului să se organizeze și o petrecere. Bineînțeles, de pe lista de invitați nu au putut lipsi nici nașii. Theo Rose și Alex Leonte nu s-au ferit să posteze pe rețelele de socializare filmulețe de la eveniment, lăsând să se înțeleagă că s-au bucurat de atmosferă.

Imagine de la petrecerea dată în cinstea micuțului botezat [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose și finuțul ei, Selim [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose și Alex Leonte s-au despărțit după 5 ani de relație

Theo Rose și Alex Leonte anunțau, în urmă cu câteva luni, că nu mai formează un cuplu. Deși inițial au vrut să fie discreți în privința despărțirii, artista și nepotul lui Nea Mărin au fost nevoiți să lămurească situația, după ce în presă au apărut mai multe imagini cu Theo, în timp ce se săruta cu Anghel Damian.

Atât cântăreața, cât și fostul ei iubit au precizat că nu a fost vorba despre nicio infidelitate, ci au hotărât de comun acord să meargă pe drumuri separate: "Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit. Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel.

Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis. Nu am fost pregătită pentru declarații, am considerat că trebuie să spun lucrurile astea când sunt eu liniștită, când am timp să mă gândesc la ele, a venit chestia asta pentru că sunt și oameni care nu țin neapărat să-mi fie bine, care ar vrea să se înțeleagă și alte lucruri despre mine.

Eu n-am păcat în situația asta, sunt o fată corectă, sunt mândră că nimeni nu are cu ce să mă atace în situația asta. Abia aștept să vă spun toată povestea, noi am avut timp să ne obișnuim cu situația, pare că s-a întâmplat de ieri pe azi, dar nu e așa. Eu simt că sunt acolo unde trebuie să fiu, sper din suflet că și Alex să fie bine, îi doresc tot binele din lume, suntem ok.", spunea Theo Rose în urmă cu câteva luni, pe contul ei de Instagram.

Theo Rose și Alex Leonte, alături de finuțul lor, Selim [Sursa foto: Instagram]