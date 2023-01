Theo Rose a auzit cum era bârfită, în timp ce se afla cu Anghel Damian în mall! Nu i-a venit să creadă ce au putut spune despre ea: „Știi cu cine a fost înainte? Cu nepotul lui Nea Marin”

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai talentate și îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Piesele artistei ajung imediat în topuri, fiind fredonate de sute de persoane. În ultima vreme, vedeta a făcut multe schimbări în viața sa, atât pe plan personal, cât și profesional.

Theo Rose, bârfită într-un mall din Capitală

Theo Rose se bucură de o relație frumoasă, alături de Anghel Damian și așteaptă cu nerăbdare un bebeluș.

Theo Rose este foarte activă în mediul online și împărtășește cu fanii toate momentele din viața sa. Recent, artista a distribuit în mediul online un filmuleț în care povestea prin ce scenă a trecut într-un mall din Capitală, imediat după ce a ieșit din sala de cinema.

Vedeta s-a amuzat copios când a auzit ce pot spune 3 persoane despre ea și iubitul ei, așa că a simțit nevoia să împărtășească această experiență cu fanii săi din mediul online. Mai mult decât atât, după ce persoanele respective au terminat ce aveau de zis la adresa artistei, Theo Rose le-a făcut o surpriză și le-a salutat, semn că a auzit toată discuția.

„ O să am toată viața mea o amintire legată de filmul ăsta. Am fost cu Anghel, eram bucuroși, că ne-a plăcut filmul. Treceam pe lângă panoul unde apare reclama mea. În fața mea un grup de trei oameni, o doamnă cu doi domni, trecuți de 45. Ăla mai chelios s-a uitat mai insistent la panoul ăla și am zis să fiu atentă, că sigur zice ceva. Mergeam în spatele lor, dar eram atentă că sigur începea discuția despre mine. Omul a întrebat politicos: „Cine e fata asta?” A început ea: „Asta? Stai că îi spun eu cine e asta”. A început, mi-a luat toată viața la rând. Zicea de Anghel: „Ăsta cu care e acuma e regizor, ea e cu regizorul acum, regizorul a fost cu cineva mai în vârstă decât el”. Știi cum spunea? De parcă ei nu i-ar fi plăcut să aibă un gagic mai tânăr. „Înainte, știi cu cine a fost înainte? Cu nepotul lui Nea Marin”.

Râdeam în spatele lor și omul ăla făcea urât, să vomite și alta nu. Anghel nu prea înțelegea, că nu prea aude bine. Într-un minut jumătate femeia aia a zis tot ce a citit în presă de mine. A stat să vadă tot ce fac. Am coborât și le-am zis și eu: „Bună seara! Vă salutăm!”. Am plecat, le-am zis ca să se simtă.”, a povestit Theo Rose, pe pagina sa de Instagram, la secțiunea de stories.

Theo Rose și Anghel Damian vor fi părinți de băiețel

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de puțin timp, însă asta nu i-a oprit să ducă relația la un alt nivel. Cei doi se iubesc foarte mult și pare că și-au găsit liniștea unul în brațele celuilalt. Nu cu mult timp în urmă, Theo Rose și iubitul ei au organizat o petrecere în cadrul căreia au aflat sexul bebelușului. Aceștia au fost entuziasmați și bucuroși când au aflat că urmează să fie părinți de băiețel.

Citește și: Theo Rose, vizită la copiii bolnavi de cancer. Viitoarea mămică a rămas marcată de ceea ce a văzut: „Ți se rupe inima”

„ Eu sunt fericită, eu sunt fericită că sunt însărcinată, eu sunt foarte fericită că o să am un copil, eu sunt înnebunită după copii, eu știu că chestia asta o să mă împlinească cu totul. Eu abia aștept să transfer grija, că și despre asta era anxietatea mea. Mă gândeam prea mult la mine, mă gândeam mult la ce poate să mi se întâmple mie, la cât de greu îmi e. Nu, stai să vezi grijă acum, după ce o să ai un copil, nu mai ai timp să fii anxios. Trebuie să fii atent la ăla, să nu se împiedice, să nu cadă, să fii atent la fiecare pas pe care îl face și abia aștept chestia asta.”, a declarat Theo Rose, în urmă cu ceva timp, în cadrul podcast-ului lui Radu Țibulcă.

