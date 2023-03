Theo Rose a hotărât cum o să-și aducă fiul pe lume! S-a gândit mult până când a reușit să ia o decizie: "E normal să-ți fie frică, e cea mai importantă experiență din viața unei femei"

In articol:

Viața lui Theo Rose s-a schimbat radical de când l-a cunoscut pe Anghel Damian. Se iubesc doar de câteva luni, dar în scurt timp vor deveni părinți pentru prima dată, iar acest lucru îi dă mari emoții artistei.

Este bucuroasă că poate să-și îndeplinească visul, acela de a fi o mamă tânără, dar recunoaște că mai are și clipe când îi este teamă, mai ales atunci când se gândește la momentul nașterii.

Citește și: Theo Rose le-a făcut o mare bucurie fanilor din mediul online! Imaginea inedită postată de artistă pe internet: „Ce început de primăvară. Cu Sashi”

Theo Rose va naște pe cale naturală

Însă, a luat o decizie în acest sens. În ciuda celor auzite și citite, cântăreața vrea să nască pe cale naturală și spune că este pregătită să înfrunte tot ce înseamnă acest proces, numai și numai de dragul sentimentului unic pe care-l produce acest mod de a deveni mamă.

Este conștientă că există posibilitatea ca totul să decurgă bine și rapid, dar și că ar putea suporta chinuri groaznice, dar nu vrea să mai dea înapoi.

Citeste si: ”Aveți grijă cu cine intră copiii voștri în contact” Misha, apel disperat pe internet, după ce un bărbat i-a trimis fotografii indecente fiicei sale- kanald.ro

Citeste si: Un român dat dispărut în Thailanda a fost găsit înecat și fără picioare| FOTO- stirileprotv.ro

”Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: 'Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, a spus Theo Rose, pe Instagram.

Citește și: „Plângeam și eu și Anghel” Theo Rose a povestit chiar ea ce s-a întâmplat. S-au emoționat foarte tare când au auzit

Câte kilograme a luat în sarcină

Și tot acolo a vorbit artista și despre unul dintre cele mai dezbătute subiecte în rândul femeilor însărcinate: câte kilograme a luat până acum.

Pentru că mereu a fost o femeie slabă, care nu s-a luptat cu kilogramele în plus, iubita lui Anghel Damian mărturisește că acest aspect nu i-a pus deloc probleme.

Citeste si: Răzvan Miheț a trecut peste despărțirea de Oana Matache?! Pe ce platformă a apărut bărbatul- kfetele.ro

Citeste si: Premierul Ungariei, Viktor Orban: Al treilea război mondial e aproape- stirilekanald.ro

Citeste si: „Ajutați-mă. Tremur de nervi!”. Misha, apel disperat către fani după ce fiica sa a primit imagini indecente de la un bărbat pe internet- radioimpuls.ro

A pornit de la 45 de kilograme, atât avea când a aflat că este însărcinată, iar acum spune că nu îi arată cântarul mai mult de 55 de kilograme.

Lucru care nu o deranjează, ba din contră, după ce va deveni mamă, artista recunoaște că i-ar plăcea să rămână la aceeași greutate pe care o are acum, căci se simte formidabil în pielea sa.

”Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat. Eu în ultimul trimestru mai degrabă am slăbit, am avut grețurile alea. Cred că plecând de la o greutate de 45 de kilograme, nu m-am mai cântărit de vreo două săptămâni, dar estimez că aș avea vreo 55. Ultima dată aveam 53. Eu nu m-am omorât cu mâncatul, dar mă gândesc că e normal să iei în greutate. Voi mai lua și de acum încolo, sunt convinsă. Dar vă spun cinstit, după ce nasc mi-aș dori să rămân pe la 55 de kilograme, așa cum sunt acum. Mi se pare că în sfârșit arăt și eu a om”, a mai spus vedeta.