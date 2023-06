Sora lui Theo Rose nu s-a putut abține să nu posteze o fotografie cu bebelușul artistei și al lui Anghel Damian! Imagine emoționantă cu Sasha Ioan

In articol:

Theo Rose este în culmea fericirii de când a devenit mamă pentru prima dată, dar asta se întâmplă și în cazul întregii familii, care nu se poate dezlipi sub nicio formă de moștenitorul familiei, Sasha Ioan, fiul artistei și al regizorului Anghel Damian.

Ei bine, sora artistei, Raluca Diaconu, este înnebunită după nepoțelul ei, iar recent, vedeta a postat o imagine extrem de emoționantă cu Sasha Ioan, în care i-a surprins mâna micuțului.

Mesajul lui Theo Rose, după ce și-a adus bebelușul pe lume

Theo Rose este iubită și îndrăgită de mulți români, iar la scurt timp după ce și-a adus bebelușul pe lume, vedeta a primit o mulțime de mesaje din partea fanilor ei.

Bineînțeles că, aceasta le-a mulțumit admiratorilor, ulterior, dezvăluindu-le care este relația ei cu bebelușul, după ce l-a adus pe lume, spunând că are o legătură extraordinară cu micuțul, chiar din primele zile de viață ale acestuia.

„Mulțumesc încă o dată! Mi ați tot scris, mi-au scris foarte, foarte mulți oameni și vă mulțumesc mult! Știu că mă urmărește multă lume dar nu te aștepți niciodată...toată lumea face copii, pentru toată lumea e o bucurie...Extraordinar!E o stare așa zici că sunt beată, zici că sunt pe altă planetă, nu-mi revin, nu-mi dau seama că e adevărat. Am ieșit pe balcon, e prima dimineață acasă. A fost o noapte foarte frumoasă, eu mă înțeleg cu copilul ăsta ceva extraordinar nu știu cum să vă explic. Eu treaba asta cu mamele...o iubesc mai mult pe mama, nu știu, e ceva...eu de când am aflat că sunt însărcinată am început să scriu într-un jurnal mă rog, vreau să i-l dau lui Sasha când să fie mai adolescent, cu mintea în mai multe părți așa și am ieșit pe balcon că l-am băgat la somn i-am dat să mănânce și n-am vrut să ratez trebuie să-i povestesc cum a fost pentru mine experiența cu nașterea, când l-am văzut prima dată.”, a povestit Theo pe Instagram.