Theo Rose, război cu Nikolas Sax?! Artista și-a spus părerea sinceră despre manelist: ”Nu mi s-a părut foarte talentat”

Theo Rose, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, și-a spus părerea sinceră despre Nikolas Sax, un manelist celebru la noi în țară. Cântăreața a dezvăluit că ea și Sax nu s-au certat, însă tânărul este printre puținii maneliști, pe care Theo nu-i place.

Artista, care se bucură de un succes enorm, spune că l-a auzit live pe Nikolas Sax și nu i-a plăcut. ” E printre puținii maneliști, care nu prea-mi plac așa. Nu ne-am certat, săracul, eu n-am nimic cu el. Pun pariu că e un băiat extraordinar, mă jur. Chiar cred că e un băiat extraordinar. L-am auzit eu în câteva cântări live și mie nu mi s-a părut foarte talentat. Într-adevăr, văd diferența între cântarea în studio, că-n studio transmite...piesele pe care le are lansate sună bine. Doar că live mie nu mi-a plăcut ce-am auzit. Acum e posibil să fiu eu subiectivă. N-am nimic cu el, eu doar mi-am exprimat părerea sinceră. Nu mi-a plăcut mie. Să fie sănătos, să aibă parte de tot succesul, că nu ține acum de părerea mea ce se întâmplă în continuare cu viața lui”, a dezvăluit Theo Rose, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Theo Rose și Cătălin Măruță[Sursa foto: Captură YouTube]

Theo Rose, despre relația cu Bogdan de la Ploiești

După ce au lansat o piesă împreună, Theo Rose și Bogdan de la Ploiești au fost văzuți ca un cuplu.

Fanii lor îi vedeau împreună, deși Theo are o relație de lungă durată și se pare că nici Bogdan nu ar fi prea singur.

” După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto.

După care ne-a venit ideea că vom mai face încă o piesă, încă un proiect, în care să dăm răspunsul, că trebuie să-i ținem așa...dar asta până când lucrurile au început să se răsfrângă asupra relației mele și asupra lui Alex ”, a mai povestit Theo Rose.

