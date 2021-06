Theo Rose se confruntă cu noi probleme de sănătate. Ce se întâmplă în aceste momente cu artista: "M-a luat cu strănut"

Theo Rose, noi probleme de sănătate [Sursa foto: Instagram] 18:30, iun 30, 2021 Autor: Adriana Cristiana

In articol:

Theo Rose și-a îngrijorat, din nou, fanii după ce a dezvăluit că se confruntă noi probleme de sănătate. Despre ce este vorba mai exact?

Theo Rose, noi probleme de sănătate

Face ce face și se bagă în belele. Ei uite, de data aceasta Theo Rose a dezvăluit că se confruntă cu o răceala de zile mari, deși afară sunt peste 30 de grade Celsius.

Mai exact, se pare că artista ar fi răcit de la aerul condiționat, la care nu poate renunța deloc în această perioadă caniculară. Astfel, primele simptome au început să apară. S-a ales cu un strănut și crede că situația nu o să fie prea roz dacă nu renunță la acest obicei.

Însă, până atunci, cântăreața și-a liniștit fanii printr-un mesaj pe contul său de socializare.

„După ce că așa și așa, că nu vă mai zic, m-a luat o răceală de la aerele astea condiționate. Ți-e mai mare dragul. Cum să am așa noroc de om prost făcut grămadă? Dacă sunt țărancă, mi-am luat corpul prin surprindere și nu e prima dată. Acum nu mai înțelege, e Crăciunul, suntem la gârlă. S-a zăpăcit și el. M-a luat cu strănut”, a spus Theo Rose la InstaStory, recent.

Artista s-a confruntat cu anxietatea

Nu s-a ascuns nici măcar o secundă să spună că s-a luptat cu anxietatea.

Chiar a adăugat că a făcut terapie și că avea gânduri foarte negative.

Theo Rose[Sursa foto: Instagram]

Însă, a reușit să treacă cu bine peste problemele respective, deși i-a fost extrem de greu.

„Am avut o perioadă când am avut gânduri mai urâte, adică gândul îți poate influența cu totul starea de sănătate și de spirit. De exemplu, am avut o perioadă în care mă gândeam că o să mi se facă rău și mi se făcea. Chestia asta se numește anxietate. În copilărie am asistat la mai multe chestii. De exemplu, dacă părinții mei se certau, pentru mine era prăpăstios. Aveam impresia că se vor despărți, că o să rămân singură și o să mă abandoneze, deși nu exista nicio șansă ca asta să se întâmple. A trebuit să vorbesc cu un psihoterapeut să mă ajute să-mi dau seama care sunt lucrurile care m-au afectat și în momentul în care am iertat tot ce s-a întâmplat și pe toată lumea, mi-am revenit complet”, a spus Theo Rose la o emisiune de televiziune.