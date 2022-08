Theo Rose și Anghel Damian, prima apariție oficială împreună, la scurt timp după ce s-a aflat că formează un cuplu

In articol:

Fără să ofere prea multe explicații fanilor ei, Theo Rose a confirmat ieri că este într-o relație cu Anghel Damian și că Alex Leonte este istorie pentru ea.

Odată cu fotografiile apărute în spațiul online în care cei doi se sărută pasional în stradă și cu declarațiile cântăreței, fanii artistei și-au pus numeroase întrebări despre cum s-a întâmplat totul, mai ales că aceasta n-ar fi dat niciodată de înțeles că în fosta ei relație există probleme care ar putea duce la despărțire.

Cu toate acestea, Theo Rose le-a promis fanilor săi că va ieși în față și că va vorbi pe larg despre acest subiect foarte controversat încă de la început. Acum, la distanță de circa două zile după ce s-a aflat că iubește un alt bărbat, cei doi și-au făcut apariția în mediul online. Pe profilul de Instagram al lui Anghel Damian a apărut prima fotografie oficială în care sunt împreună cei doi.

Theo Rose și Anghel Damian, prima apariție împreună în mediul online

Theo Rose și Anghel Damian s-au cunoscut pe platourile de filmare și se pare că între ei s-a înfiripat o dragoste sinceră. Tot de aici s-au și afișat împreună în mod oficial în mediul online. În imaginea respectivă, cei doi se află alături de alți colegi actori și, cel mai probabil, au făcut o fotografie pentru filmul pentru care filmează.

Prin postarea imaginii în mediul online de către Anghel Damian, regizorul a dat de înțeles că nu bagă în seamă gura lumii și criticile pe care le-a primit în ultimele zile. Discret din fire, actorul a transmis, printr-un simplu gest, că tot ceea ce contează pentru el este să fie fericit alături de noua sa iubită, Theo Rose, în ciuda gurilor rele.

Ce părere are Lia Bugnar despre noua relația a fostului său iubit cu 22 de ani mai tânăr?

Actrița Lia Bugnar s-a arătat de fiecare dată dezinteresată în a divulga detalii despre viața sa personală. Și de această dată și-a menținut poziția, specificând că niciodată n-o să ofere vreo declarație despre ceea ce se întâmpla în viața sa personală.

“Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine.

Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavostră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat actrița Lia Bugnar, conform Fanatik.